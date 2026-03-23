Música da França para a Copa 'assusta' brasileiros: 'Tenha piedade'
Canção destaca principais figuras do elenco francês
- Matéria
- Mais Notícias
Uma música francesa destacando o elenco que representará o país na Copa do Mundo viralizou nas redes sociais e "assustou" os brasileiros. Com quase todos os jogadores citados na canção disponíveis, a França enfrentará o Brasil em amistoso nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), nos Estados Unidos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Internautas se impressionaram com a quantidade de nomes de alto nível citados no conteúdo viral, como Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembelé (PSG) e Michael Olise (Bayern de Munique). Além disso, lembraram que os franceses fizeram música similar em 2018, quando foram campeões. Após o título, até os jogadores entoaram a canção na celebração com a torcida no Stade de France.
Confira a música viral da França para a Copa e as reações
Relembre a canção da Copa do Mundo de 2018
Convocação da França para enfrentar o Brasil
Goleiros:
- Lucas Chevalier (PSG)
- Mike Maignan (Milan)
- Brice Samba (Rennes)
Defensores:
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lucas Hernández (PSG)
- Theo Hernández (Al-Hilal)
- Pierre Kalulu (Juventus)
- Ibrahima Konaté (Liverpool)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
Meio-campistas
- Eduardo Camavinga (Real Madrid)
- N'Golo Kanté (Fenerbahçe)
- Manu Koné (Roma)
- Adrien Rabiot (Milan)
- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
Atacantes:
- Maghnes Akliouche (Monaco)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Hugo Ekitike (Liverpool)
- Randal Kolo Muani (Tottenham)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Marcus Thuram (Inter de Milão)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias