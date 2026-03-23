Copa do Mundo

Música da França para a Copa 'assusta' brasileiros: 'Tenha piedade'

Canção destaca principais figuras do elenco francês

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/03/2026
17:01
Companheiros de seleção francesa, Mbappé e Cherki conversam após jogo da Champions League (Foto: Oli Scarff / AFP)
Uma música francesa destacando o elenco que representará o país na Copa do Mundo viralizou nas redes sociais e "assustou" os brasileiros. Com quase todos os jogadores citados na canção disponíveis, a França enfrentará o Brasil em amistoso nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), nos Estados Unidos.

Relacionadas

Internautas se impressionaram com a quantidade de nomes de alto nível citados no conteúdo viral, como Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembelé (PSG) e Michael Olise (Bayern de Munique). Além disso, lembraram que os franceses fizeram música similar em 2018, quando foram campeões. Após o título, até os jogadores entoaram a canção na celebração com a torcida no Stade de France.

Confira a música viral da França para a Copa e as reações

Relembre a canção da Copa do Mundo de 2018

Convocação da França para enfrentar o Brasil

Goleiros:

  • Lucas Chevalier (PSG)
  • Mike Maignan (Milan)
  • Brice Samba (Rennes)

Defensores:

  1. Lucas Digne (Aston Villa)
  2. Malo Gusto (Chelsea)
  3. Lucas Hernández (PSG)
  4. Theo Hernández (Al-Hilal)
  5. Pierre Kalulu (Juventus)
  6. Ibrahima Konaté (Liverpool)
  7. William Saliba (Arsenal)
  8. Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meio-campistas

  1. Eduardo Camavinga (Real Madrid)
  2. N'Golo Kanté (Fenerbahçe)
  3. Manu Koné (Roma)
  4. Adrien Rabiot (Milan)
  5. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  6. Warren Zaïre-Emery (PSG)

Atacantes:

  1. Maghnes Akliouche (Monaco)
  2. Rayan Cherki (Manchester City)
  3. Ousmane Dembélé (PSG)
  4. Désiré Doué (PSG)
  5. Hugo Ekitike (Liverpool)
  6. Randal Kolo Muani (Tottenham)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  8. Michael Olise (Bayern de Munique)
  9. Marcus Thuram (Inter de Milão)
Dembelé e Mbappé, que venceram a Copa do Mundo em 2018, são remanescentes no atual elenco francês (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

