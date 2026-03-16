Astro do Chelsea sofre lesão e vive drama às vésperas da Copa do Mundo

O lateral-direito Reece James, capitão do Chelsea, sofreu uma lesão no tendão da coxa em jogo contra o Newcastle, no sábado (14), e ficará fora de combate por várias semanas. Ausência certa nos próximos amistosos da Inglaterra, o defensor também pode perder a Copa do Mundo, assim como aconteceu na última edição, em 2022.

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De imediato, o desfalque será grave para os Blues, que saíram em desvantagem contra o PSG nas oitavas de final da Champions League. De contrato renovado e fundamental para a equipe treinada por Liam Rosenoir, o inglês de 26 anos pode atuar como lateral e meio-campista.

— Reece James sentiu algo no tendão da coxa no fim do jogo contra o Newcastle. É bastante frustrante e desapontante para a gente. Não sabemos a real extensão da lesão, mas no tendão nunca é legal. Nós sabemos o jogador importante que ele é, um líder para nós — lamentou o técnico.

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Reece James, capitão do Chelsea, em ação contra o Newcastle (Foto: Glyn Kirk / AFP)

A três meses do início da Copa do Mundo, é possível que o astro do Chelsea se recupere a tempo de integrar a seleção inglesa de Thomas Tuchel. No entanto, mesmo que esteja em condições de entrar em campo, pode não estar 100% fisicamente e, por isso, perder a vaga na lista final.

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De novo não: Reece James foi desfalque na Copa do Mundo de 2022

Lamentavelmente, James perdeu o Mundial de 2022 por lesão no joelho, da qual tinha expectativas de se recuperar a tempo na época. Após a confirmação do prolongamento da ausência, o atleta ficou devastado.

— Devastado. No minuto que lesionei meu joelho, sabia que a volta por cima para ir à Copa do Mundo seria apertada, mas sempre senti que era possível. Trabalhei mais duro que nunca e pude dar a mim a melhor chance de ir e acreditar ajudar o tempo. Eu assumi que havia risco dos dois lados, mas era um deles que eu queria assumir. Boa sorte aos garotos. Estarei de volta logo. Sigam seguros e mandando amor — escreveu em comunicado.