Trump critica preço de ingressos da Copa do Mundo: 'Eu não pagaria'

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou, mas os preços dos ingressos estão gerando polêmica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista ao The New York Post que não estaria disposto a desembolsar os valores cobrados para ver a estreia da seleção americana contra o Paraguai, no dia 12 de junho, em Los Angeles.

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Questionado sobre o preço de 1.000 dólares (cerca de R$ 5 mil na cotação atual) para o primeiro jogo do Grupo D, Trump foi direto:

— Eu não sabia desse valor. Eu certamente gostaria de estar lá, mas eu também não pagaria isso, para ser honesto com você — disparou o presidente.

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A Fifa tem sido alvo de duras críticas por sua estratégia de preços para este Mundial. Diferente de edições anteriores, onde havia uma tabela fixa para a fase de grupos, em 2026 os valores variam de acordo com a "popularidade" das seleções e a importância do jogo, o que inflacionou drasticamente as partidas dos países-sede.

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Trump lamentou que parte de sua base eleitoral possa ficar de fora do espetáculo devido aos custos elevados.

— Se as pessoas do Queens e do Brooklyn e todos os que amam Donald Trump não puderem ir, eu ficarei desapontado. Eu gostaria que as pessoas que votaram em mim pudessem comparecer — completou.

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Defesa de Infantino e o mercado de revenda

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu os valores alegando que eles estão em linha com o mercado de grandes eventos esportivos nos EUA (como Super Bowl e NBA). Segundo ele, se a Fifa cobrar valores muito baixos, o mercado de revenda — que é legalizado no país — acabaria lucrando sobre a entidade.

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Para tentar conter os danos à imagem, a Fifa disponibilizou um lote limitado de ingressos "populares" por 45 libras (R$ 290) para todos os 104 jogos, mas a alta demanda fez com que eles se esgotassem rapidamente.

Gianni Infantino tem cumprido agenda frequente com Donald Trump (Foto: Divulgação/fifa)

Trem da Copa: preços abusivos no transporte

Além dos ingressos, o transporte também assusta o bolso do torcedor. Em Nova Jersey, uma viagem de trem de 30 minutos até o MetLife Stadium, que custava originalmente 12,90 dólares, chegou a ser anunciada por 150 dólares para os dias de jogo.

Após pressão do governo local, o valor foi reduzido em 30%, mas ainda segue caro: 105 dólares (aproximadamente R$ 530) para um trajeto de apenas 28 quilômetros.

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