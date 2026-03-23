Copa do Mundo: França, Inglaterra e Uruguai revelam novos uniformes

As principais seleções de futebol iniciaram nesta segunda-feira (23) a revelação oficial dos uniformes que serão utilizados na Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. França, Inglaterra, Uruguai e Holanda apresentaram seus modelos titulares, desenvolvidos pela Nike, com propostas que unem tecnologia voltada para o desempenho esportivo a elementos tradicionais de cada nação.

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Detalhes dos novos uniformes

As fornecedoras de material esportivo focaram no desenvolvimento de peças capazes de suportar as extremas variações climáticas previstas para as sedes norte-americanas, implementando tecnologias avançadas de ventilação e absorção de suor.

Inglaterra: A seleção inglesa apostou no minimalismo. A camisa branca apresenta acabamentos refinados nas bordas das mangas e o escudo dos "Três Leões" em relevo. O modelo busca transitar entre o tradicionalismo exigido pelos torcedores mais conservadores e a moda casual consumida pelo público jovem.

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Nova camisa da Inglaterra (Foto: Reprodução)

Nova camisa da Inglaterra (Foto: Reprodução)

França: Atual vice-campeã mundial, a França buscou inspiração em décadas passadas. O uniforme apresenta uma tonalidade de azul clássica, gola em "V", listras laterais em vermelho e branco, e um galo (símbolo da equipe) em dimensões maiores no peito.

Nova camisa da França (Foto: Reprodução)

Nova camisa da França (Foto: Reprodução)

Uruguai: O modelo uruguaio preserva o tradicional azul celeste, adicionando sutis detalhes em branco e preto para criar contraste. Fabricada com materiais reciclados, a peça mantém a identidade visual histórica da seleção bicampeã mundial e será acompanhada de calções e meias pretas.

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Nova camisa do Uruguai (Foto: Reprodução)

Nova camisa do Uruguai (Foto: Reprodução)

Holanda: A "Laranja Mecânica" apresentou um uniforme vibrante que explora texturas e padrões geométricos inspirados na arquitetura local. O tecido possui um efeito visual de profundidade que muda levemente de tom conforme a incidência de luz.

Nova camisa da Holanda (Foto: Reprodução)

Nova camisa da Holanda (Foto: Reprodução)

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Estreias, tendências e outras seleções

As novas camisas serão testadas em campo já nos amistosos internacionais programados para esta Data Fifa. A Seleção Brasileira, por exemplo, deve estrear seu novo uniforme amarelo no confronto contra a Croácia. Esses testes são fundamentais para avaliar o comportamento dos materiais sob condições reais de jogo e transmissão televisiva. Outras seleções também revelaram suas identidades visuais para o ciclo do Mundial:

Austrália: Manteve o amarelo ouro e o verde, incorporando marcas d'água sutis nas costas para representar a fauna local.

Nova camisa da Austrália (Foto: Reprodução)

Croácia: Apresentou uma versão modernizada de seu icônico padrão quadriculado, agora com quadrados maiores e mais definidos.

Nova camisa da Croacia (Foto: Reprodução)

Turquia: Preservou o vermelho predominante com a tradicional faixa horizontal no peito.

Nova camisa da Turquia (Foto: Reprodução)

Polônia: Focou no branco clássico com detalhes em carmesim nas golas e nos punhos.