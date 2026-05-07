Anfitriã da Copa do Mundo pela terceira vez, a seleção mexicana optou por antecipar a convocação para o amistoso contra Gana, que acontece no dia 22 de maio, visando a preparação para a Copa do Mundo. O técnico determinou que os atletas se apresentassem até a noite da última quarta-feira (06). Porém, há jogadores que ainda possuem compromissos por seus clubes.

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Cinco das seis vezes com jogadores convocados ainda disputaram o mata-mata do Campeonato Mexicano (Pumas, Chivas, América do México, Toluca e Cruz Azul) e na Copa dos Campeões da Concacaf (os quatro últimos).

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Em entrevista, o treinador adotou postura rigorosa e ameaçou cortar os atletas que não se apresentarem.

— Hoje inicia a Copa do Mundo para nós, com muito desejo de que este dia chegasse. Estamos muito contentes; todos os jogadores convocados foram comunicados para estar no jantar às oito da noite. E como todos sabem, o comunicado (da FMF) é muito claro, quem não vier estará fora da Copa, não podemos ser flexíveis - declarou Javier Aguirre.

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Contudo, mesmo com acordo prévio com a Federação Mexicana de Futebol (FMF), ao menos dois times - Chivas e Toluca - ameaçaram não liberar seus jogadores. Aguirre garante que nenhum acordo foi descumprido com os clubes e reitera o comunicado escrito pela Federação, no qual fica claro que quem não comparecer ficará de fora da Copa do Mundo.

— Ninguém corta o acordo; por enquanto, os playoffs foram disputados sem jogadores da seleção. Estamos todos de acordo com o que discutimos e com o que vimos".

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Aguirre ainda confirma que os atletas que atuam na Europa estarão à disposição para o amistoso contra Gana.

— Para os jogos preparatórios para a Copa do Mundo, teremos vários jogadores europeus disponíveis para a partida contra Gana"

Jogadores do México comemoram conquiosta da Copa Ouro. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O México é cabeça de chave do Grupo A, e fará o jogo de abertura da Copa do Mundo contra a África do Sul, no Estádio Azteca. O grupo ainda conta com Coreia do Sul e República Tcheca.

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