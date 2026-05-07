O torcedor uruguaio ganhou um motivo para sonhar às vésperas da Copa do Mundo. Luis Suárez, aos 39 anos, deu declarações que mudaram completamente o cenário sobre seu futuro na seleção. O atacante do Inter Miami, que havia se despedido da Celeste em 2024, admitiu que a "chama" de representar o país ainda está acesa e que não recusaria um chamado para o Mundial de 2026.

continua após a publicidade

— Jamais diria não à seleção se ela precisar de mim, ainda mais perto de uma Copa do Mundo — afirmou o atacante em entrevista.

➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

O adeus de Suárez e a relação com Bielsa

A saída de Suárez da seleção foi marcada por turbulências. Após um empate contra o Paraguai pelas Eliminatórias, o centroavante anunciou que estava abrindo espaço para os jovens. No entanto, o anúncio foi acompanhado de fortes críticas ao técnico Marcelo Bielsa, expondo um ambiente interno desgastante e divergências sobre a liderança do treinador argentino.

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Suárez reconheceu que o tom das críticas foi excessivo e revelou ter buscado a reconciliação nos bastidores.

— Naquele momento, dei um passo para o lado porque entendia que precisava abrir espaço. Disse uma coisa que não deveria ter dito. Já pedi desculpas para quem precisava pedir — declarou o atacante, sinalizando que a paz com Bielsa pode ser o primeiro passo para o retorno.

continua após a publicidade

➡️ Grade 'maluca': jogos da Copa do Mundo 2026 terão 14 horários diferentes; como acompanhar

O momento nos Estados Unidos

A confiança de Suárez é sustentada pelo desempenho no Inter Miami. Ao lado de Lionel Messi, o uruguaio empilhou taças recentemente, conquistando a MLS Supporters' Shield (2024) e a MLS Cup (2025). Com dois gols em sete jogos na atual temporada, ele garante que o corpo ainda aguenta o alto nível.

— Eu ainda tenho aquela adrenalina, aquela vontade de continuar jogando. Você percebe que ainda tem um pouco de vida dentro de si. Dá para ver isso em campo, quando você ainda fica bravo com as derrotas e curte cada gol — completou o maior artilheiro da história da Celeste com 69 gols em 143 jogos.

continua após a publicidade

O caminho do Uruguai em 2026

Caso a convocação se concretize, Suárez reforçaria o Uruguai em um grupo equilibrado. A Celeste está no Grupo H e terá o seguinte calendário na primeira fase:

15/06: Uruguai x Arábia Saudita

20/06: Uruguai x Cabo Verde

26/06: Uruguai x Espanha

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte