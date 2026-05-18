Marcelo Teixeira comenta possível convocação de Neymar para Copa do Mundo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, chegou ao evento promovido pela CBF nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O dirigente está acompanhado de seu filho Marcelinho Teixeira.

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— Ele vinha de um momento difícil, e o projeto era justamente esse: acolhê-lo em sua casa, ao lado do torcedor do Santos, que tem respeito e admiração por ele, para que pudesse se recuperar e atingir a melhor condição possível, tanto física quanto mentalmente. Hoje, está preparado e apto para disputar a Copa do Mundo - disse.

— Para o Santos, valeu a pena. O projeto não é apenas para dois anos, mas para ter continuidade, para que ele siga sendo decisivo dentro e fora de campo. Hoje ele se apresentou ao Santos, mas, depois da Copa, a expectativa é de que mantenha o trabalho no Brasil - completou na chegada ao evento.

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Neymar vive a expectativa de ser convocado para a próxima Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar deve continuar jogando pelo Santos mesmo convocado?

O meia-atacante Neymar tem contrato com o Santos até o fim desta temporada. Após sentir uma pancada na panturrilha direita, a CBF solicitou exames de imagem para confirmar a convocação do jogador para sua quarta Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva após a derrota do Peixe por 3 a 0 para o Coritiba, no último domingo (17), na Neo Química Arena, o técnico Cuca afirmou que existe a possibilidade de o camisa 10 atuar na próxima quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

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O Santos ainda terá compromissos contra Grêmio e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, além do duelo diante do Deportivo Cuenca, também pela Sul-Americana.

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