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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com saída do United, qual time Casemiro vai jogar? Veja quais são os prováveis destinos

Volante tem propostas na mesa para mudar de continente

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
11:58
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Casemiro é ovacionado
imagem cameraCasemiro é ovacionado por torcedores no Old Trafford (Foto: Darren Staples / AFP)
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O volante Casemiro fez neste domingo sua última partida em Old Trafford, em um duelo que terminou com vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest. Com a saída praticamente encaminhada ao fim da temporada, o futuro do brasileiro passa a ser o principal ponto de interrogação: qual será o próximo destino do jogador?

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Casemiro é alvo de LA Galaxy e Inter Miami, ambos da Major League Soccer (MLS). A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "talkSPORT" e confirmada pelo Lance!.

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A tendência é de que o volante defina seu próximo clube antes do início da Copa do Mundo, marcada para 11 de junho. A possibilidade de atuar nos Estados Unidos poderia facilitar a adaptação e até a assinatura de contrato caso opte por um dos projetos da liga norte-americana.

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Aos 34 anos, Casemiro vive uma das temporadas mais produtivas ofensivamente da carreira. O brasileiro segue como peça importante na equipe e referência no elenco dos Diabos Vermelhos. Antes de a bola rolar contra o Nottingham Forest, o volante chegou a ser homenageado pela torcida do Manchester United em Old Trafford.

Casemiro Manchester United
Torcida do United presta homenagem a Casemiro em último jogo no Old Trafford (Foto: Darren Staples / AFP)

Além disso, o volante continua sendo um dos pilares da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, ocupando papel de liderança no grupo que se prepara para a Copa do Mundo, onde disputará sua terceira edição do torneio em busca do hexacampeonato.

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Goleiros

Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza.

Laterais

Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique e Carlos Augusto.

Zagueiros

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo (Flamengo), Léo Pereira e Fabrício Bruno.

Meias

Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá.

Atacantes

Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Rayan, Luiz Henrique, Estêvão, Igor Thiago, Endrick e Neymar.

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