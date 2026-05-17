O volante Casemiro fez neste domingo sua última partida em Old Trafford, em um duelo que terminou com vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest. Com a saída praticamente encaminhada ao fim da temporada, o futuro do brasileiro passa a ser o principal ponto de interrogação: qual será o próximo destino do jogador?

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Casemiro é alvo de LA Galaxy e Inter Miami, ambos da Major League Soccer (MLS). A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "talkSPORT" e confirmada pelo Lance!.

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A tendência é de que o volante defina seu próximo clube antes do início da Copa do Mundo, marcada para 11 de junho. A possibilidade de atuar nos Estados Unidos poderia facilitar a adaptação e até a assinatura de contrato caso opte por um dos projetos da liga norte-americana.

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Aos 34 anos, Casemiro vive uma das temporadas mais produtivas ofensivamente da carreira. O brasileiro segue como peça importante na equipe e referência no elenco dos Diabos Vermelhos. Antes de a bola rolar contra o Nottingham Forest, o volante chegou a ser homenageado pela torcida do Manchester United em Old Trafford.

Torcida do United presta homenagem a Casemiro em último jogo no Old Trafford (Foto: Darren Staples / AFP)

Além disso, o volante continua sendo um dos pilares da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, ocupando papel de liderança no grupo que se prepara para a Copa do Mundo, onde disputará sua terceira edição do torneio em busca do hexacampeonato.

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Goleiros

Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza.

Laterais

Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique e Carlos Augusto.

Zagueiros

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo (Flamengo), Léo Pereira e Fabrício Bruno.

Meias

Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá.

Atacantes

Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Rayan, Luiz Henrique, Estêvão, Igor Thiago, Endrick e Neymar.