Adversário do Brasil na Copa do Mundo deve 'roubar' promessa da França

A seleção de Marrocos está próxima de "roubar" uma promessa da França: o meio-campista Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos. Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, o país africano pode contar com o talento já no mundial, conforme informações do "Foot Mercato".

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O prodígio teria se mostrado convencido pelo projeto apresentado em visita do técnico Mohamed Ouahbi e do presidente da federação marroquina, Fouzi Lekjaa. Na França, o atleta enfrentaria concorrência ainda maior e provavelmente não receberia uma oportunidade de convocação tão cedo.

Apesar da idade, Bouaddi já soma 88 jogos pela equipe profissional do Lille. Na atual temporada, disputou 34 jogos e deu uma assistência. O meio-campista defende a seleção francesa de base desde a categoria sub-16 e realizou sua última partida internacional em novembro do ano passado.

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Ayyoub Bouaddi, do Lille, foge da marcação de jogadores do Stade Rennais (Foto: Loic Venance / AFP)

A seleção marroquina também observa atentamente a situação de Samir El Mourabet, destaque do Strasbourg de 20 anos. Assim como Bouaddi, ele tem dupla nacionalidade franco-marroquina. Semifinalista da última Copa do Mundo, Marrocos já conta com diversos atletas de destaque mundial, como o lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, e o meia Brahim Díaz, do Real Madrid.

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"Mercado" de naturalizações às vésperas da Copa do Mundo

A três meses da Copa do Mundo, muitas equipes monitoram jogadores que, sem espaço em seus países de origem, podem se interessar em uma troca de vínculo federativo. O brasileiro Maurício, por exemplo, se naturalizou paraguaio e já recebeu a primeira chamada. A Áustria, por sua vez, conseguiu dois "reforços": Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) e Paul Wanner (PSV).

Esse tipo de mudança é oficializada no site da Fifa semanalmente.