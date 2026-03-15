Palmeiras

Palmeiras tem três jogadores convocados pela seleção do Paraguai

Mauricio foi chamado pela primeira vez após se naturalizar e terá a companhia de Gustavo Gómez e Ramón Sosa

Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 15/03/2026
21:16
Mauricio se naturalizou paraguaio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
A lista de convocados da seleção do Paraguai conta com três jogadores do Palmeiras. Além de Gustavo Gómez e Ramón Sosa, nomes frequentes nas convocações do técnico Gustavo Alfaro, Mauricio foi chamado pela primeira vez após se naturalizar.

O trio do Palmeiras irá se apresentar para os amistosos contra a Grécia, em Atenas, no dia 27 de março, e contra o Marrocos, quatro dias depois, na França.

A seleção paraguaia garantiu classificação nas Eliminatórias Sul-Americanas e voltará a disputar uma Copa do Mundo após 16 anos. A vaga foi assegurada ainda em setembro de 2025, após empate sem gols com o Equador.

Integrante do Grupo D, o Paraguai terá como adversários os Estados Unidos - um dos países-sede, ao lado de México e Canadá -, a Austrália e outro rival que ainda será definido após o término da repescagem.

Lista de convocados do Paraguai

Goleiros

  • Roberto Fernández (Cerro Porteño)
  • Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro)
  • Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores

  • Gustavo Gómez (Palmeiras)
  • Omar Alderete (Sunderland)
  • Junior Alonso (Atl. Mineiro)
  • Fabián Balbuena (Grêmio)
  • Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)
  • José Canale (Lanús)
  • Juan Cáceres (Dinamo Moscou)
  • Alan Benítez (Libertad)

Meio-campistas

  • Alexandro Maidana (Talleres)
  • Matías Galarza (Atlanta United)
  • Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)
  • Braian Ojeda (Orlando City)
  • Damián Bobadilla (São Paulo)
  • Diego Gómez (Brighton)
  • Alejandro R. Gamarra (Al Ain)

Atacantes

  • Mauricio (Palmeiras)
  • Miguel Almirón (Atlanta United)
  • Gustavo Caballero (Portsmouth)
  • Ramón Sosa (Palmeiras)
  • Gabriel Ávalos (Independiente)
  • Julio Enciso (Racing Club de Strasbourg)
  • Antonio Sanabria (U. S. Cremonese)
  • Alex Arce (Independiente Rivadavia)
Mauricio marcou o primeiro gol da vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Mauricio, meia do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção do Paraguai (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

