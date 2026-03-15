Palmeiras tem três jogadores convocados pela seleção do Paraguai
Mauricio foi chamado pela primeira vez após se naturalizar e terá a companhia de Gustavo Gómez e Ramón Sosa
A lista de convocados da seleção do Paraguai conta com três jogadores do Palmeiras. Além de Gustavo Gómez e Ramón Sosa, nomes frequentes nas convocações do técnico Gustavo Alfaro, Mauricio foi chamado pela primeira vez após se naturalizar.
O trio do Palmeiras irá se apresentar para os amistosos contra a Grécia, em Atenas, no dia 27 de março, e contra o Marrocos, quatro dias depois, na França.
A seleção paraguaia garantiu classificação nas Eliminatórias Sul-Americanas e voltará a disputar uma Copa do Mundo após 16 anos. A vaga foi assegurada ainda em setembro de 2025, após empate sem gols com o Equador.
Integrante do Grupo D, o Paraguai terá como adversários os Estados Unidos - um dos países-sede, ao lado de México e Canadá -, a Austrália e outro rival que ainda será definido após o término da repescagem.
Lista de convocados do Paraguai
Goleiros
- Roberto Fernández (Cerro Porteño)
- Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro)
- Gastón Olveira (Olimpia)
Defensores
- Gustavo Gómez (Palmeiras)
- Omar Alderete (Sunderland)
- Junior Alonso (Atl. Mineiro)
- Fabián Balbuena (Grêmio)
- Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)
- José Canale (Lanús)
- Juan Cáceres (Dinamo Moscou)
- Alan Benítez (Libertad)
Meio-campistas
- Alexandro Maidana (Talleres)
- Matías Galarza (Atlanta United)
- Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)
- Braian Ojeda (Orlando City)
- Damián Bobadilla (São Paulo)
- Diego Gómez (Brighton)
- Alejandro R. Gamarra (Al Ain)
Atacantes
- Mauricio (Palmeiras)
- Miguel Almirón (Atlanta United)
- Gustavo Caballero (Portsmouth)
- Ramón Sosa (Palmeiras)
- Gabriel Ávalos (Independiente)
- Julio Enciso (Racing Club de Strasbourg)
- Antonio Sanabria (U. S. Cremonese)
- Alex Arce (Independiente Rivadavia)
