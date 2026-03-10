Atletas antes vinculados às federações de Alemanha e Inglaterra se naturalizaram de olho na oportunidade de jogar a Copa do Mundo. As mudanças de nacionalidade de Rani Khedira, Carney Chukwuemeka e Paul Wanner foram regularizadas no site da Fifa nesta terça-feira (10).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meio-campista Rani Khedira é irmão do ex-volante Sami Khedira, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, e chegou a jogar pela seleção de base alemã. O atleta do Union Berlin agora defenderá a Tunísia, nação de origem de seu pai e adversária de Holanda, Japão e mais uma equipe a ser definida no Grupo F do Mundial deste ano.

A Áustria, por sua vez, conseguiu dois reforços de peso: Chukwuemeka, meio-campista do Borussia Dortmund com passagem pelo Chelsea, e Wanner, meia-ofensivo do PSV revelado pelo Bayern de Munique. A seleção europeia enfrentará a atual campeã Argentina, a Argélia e a Jordânia no Grupo J da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Detalhes sobre os naturalizados

Rani Khedira, 32 anos (Alemanha -> Tunísia)

Nasceu na Alemanha, tem pai tunisiano e cresceu na Alemanha

Fez 13 jogos pela seleção de base da Alemanha (sub-15 a sub-19)

continua após a publicidade

Carney Chukwuemeka, 22 anos (Inglaterra -> Áustria)

Nasceu na Áustria, tem pais nigerianos e cresceu na Inglaterra

Fez 23 jogos pela seleção de base da Inglaterra (sub-17 a sub-20)

Paul Wanner, 20 anos (Alemanha -> Áustria)

Nasceu na Áustria, tem pai alemão e cresceu na Alemanha

Fez 27 jogos pela seleção de base da Alemanha (sub-17 a sub-21)

Calendário das seleções 'reforçadas' na Copa do Mundo

Tunísia (Grupo F):

14/06 - vs seleção europeia a ser definida

21/06 - vs Japão

25/06 - vs Holanda

Áustria (Grupo J):

17/06 - vs Jordânia

22/06 - vs Argentina

27/06 - vs Argélia