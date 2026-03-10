Atletas de Alemanha e Inglaterra se naturalizam de olho na Copa do Mundo
Trocas de vínculo federativo foram oficializadas pela Fifa
Atletas antes vinculados às federações de Alemanha e Inglaterra se naturalizaram de olho na oportunidade de jogar a Copa do Mundo. As mudanças de nacionalidade de Rani Khedira, Carney Chukwuemeka e Paul Wanner foram regularizadas no site da Fifa nesta terça-feira (10).
O meio-campista Rani Khedira é irmão do ex-volante Sami Khedira, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, e chegou a jogar pela seleção de base alemã. O atleta do Union Berlin agora defenderá a Tunísia, nação de origem de seu pai e adversária de Holanda, Japão e mais uma equipe a ser definida no Grupo F do Mundial deste ano.
A Áustria, por sua vez, conseguiu dois reforços de peso: Chukwuemeka, meio-campista do Borussia Dortmund com passagem pelo Chelsea, e Wanner, meia-ofensivo do PSV revelado pelo Bayern de Munique. A seleção europeia enfrentará a atual campeã Argentina, a Argélia e a Jordânia no Grupo J da Copa do Mundo.
Detalhes sobre os naturalizados
Rani Khedira, 32 anos (Alemanha -> Tunísia)
Nasceu na Alemanha, tem pai tunisiano e cresceu na Alemanha
Fez 13 jogos pela seleção de base da Alemanha (sub-15 a sub-19)
Carney Chukwuemeka, 22 anos (Inglaterra -> Áustria)
Nasceu na Áustria, tem pais nigerianos e cresceu na Inglaterra
Fez 23 jogos pela seleção de base da Inglaterra (sub-17 a sub-20)
Paul Wanner, 20 anos (Alemanha -> Áustria)
Nasceu na Áustria, tem pai alemão e cresceu na Alemanha
Fez 27 jogos pela seleção de base da Alemanha (sub-17 a sub-21)
Calendário das seleções 'reforçadas' na Copa do Mundo
Tunísia (Grupo F):
14/06 - vs seleção europeia a ser definida
21/06 - vs Japão
25/06 - vs Holanda
Áustria (Grupo J):
17/06 - vs Jordânia
22/06 - vs Argentina
27/06 - vs Argélia
