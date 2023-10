Nas quartas de final da Copa do Mundo do Brasil, no Castelão, a Seleção Brasileira vencia a Colômbia por 2 a 1 pelas quartas de final da competição. No entanto, em uma entrada por trás totalmente desproporcional, Zuñiga acertou uma joelhada nas costas de Neymar, que imediatamente caiu no gramado, preocupando a todos. Resultado: fratura na terceira vértebra lombar e fora da Copa.