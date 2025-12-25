Oito jogos e mais de 40 jogadores: veja raio-X de Ancelotti na Seleção

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A Seleção Brasileira vai entrar no ano da Copa do Mundo com uma base encaminhada e com poucas dúvidas na cabeça do técnico Carlo Ancelotti. Contratado no final de maio, o treinador italiano teve oito jogos até aqui, período em que conseguiu testar a maioria dos jogadores que tinha em mente e encaminhar o grupo que irá para o Mundial.

continua após a publicidade

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Em setembro, Ancelotti dissera na Granja Comary, em Teresópolis, que a comissão técnica avaliava um grupo com cerca de 65 selecionáveis. À frente da Seleção, o treinador encerra 2025 tendo utilizado efetivamente 42 deles, fora os que foram convocados e participaram apenas dos treinos.

A lista de jogadores que entraram em campo inclui quatro goleiros, oito laterais de ofício — além de Éder Militão, que foi o titular da direita na vitória por 2 a 0 sobre Senegal —, sete zagueiros, dez meio-campistas e 13 atacantes. São praticamente quatro times.

continua após a publicidade

Desses, dois jogadores despontam desde já como prováveis titulares para a estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife: os volantes Bruno Guimarães e Casemiro. Guimarães foi o único a estar em campo em todos os oito jogos com Ancelotti, enquanto o companheiro atuou em sete partidas. E ele só não enfrentou a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias, porque estava suspenso.

Também com sete partidas, Estêvão foi o preferido do treinador para o ataque da Seleção Brasileira. E essa preferência se refletiu nos números: o jogador do Chelsea é o artilheiro do Brasil na Era Ancelotti, com quatro gols marcados.

continua após a publicidade

Na sequência, cinco jogadores tiveram seis oportunidades em jogos do Brasil de Ancelotti. Vini Jr, Richarlison, Matheus Cunha, Lucas Paquetá e Marquinhos.

Apesar das diversas oportunidades, Richarlison não marcou nenhum gol nessas seis partidas. Ainda assim, o atacante do Tottenham é visto por Ancelotti como uma opção porque tem características diferentes dos demais jogadores de frente, e isso é considerado fundamental a depender da forma como o adversário da Seleção se apresenta.

Ancelotti tem poucas dúvidas para o gol

Nas oito partidas, a Seleção Brasileira teve quatro goleiros: Alisson, Bento, Ederson e Hugo Souza. Apesar do rodízio, Alisson deverá ser o titular da terceira Copa do Mundo seguida, uma vez que as ausências foram motivadas por lesão.

No grupo de 26 atletas que irão ao Mundial, três vagas são reservadas aos goleiros. Assim, Bento, Ederson e Hugo brigam por duas vagas. E o goleiro do Corinthians é o favorito para ficar com uma delas.

Isso porque, apesar de Hugo Souza não ter ido bem na derrota por 3 a 2 para o Japão, Carlo Ancelotti já deixou claro que pensa no goleiro como uma opção para eventuais disputas por pênaltis na Copa. Este mês, o corintiano mostrou mais uma vez que segue em grande fase nesse quesito: ele defendeu duas penalidades na semifinal da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, alcançando dez defesas desse tipo desde que chegou ao Corinthians, há um ano e meio.

Laterais indefinidas e zaga encaminhada

Entre todos os setores do time, o defensivo está praticamente definido pelo meio, mas totalmente aberto pelos lados.

Na zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexsandro Ribeiro dificilmente ficarão de fora da Copa do Mundo. O mesmo vale para Éder Militão, mas ele terá que se recuperar bem da ruptura do bíceps femoral da perna esquerda, sofrida no Real Madrid. Fabrício Bruno, que esteve em campo na metade dos jogos do Brasil com Ancelotti, também briga por uma vaga no Mundial. Danilo, com dois jogos, e Beraldo, que apareceu em uma partida, correm por fora.

Nas laterais, Carlo Ancelotti testou quatro jogadores na esquerda (Alex Sandro, Carlos Augusto, Caio Henrique e Douglas Santos) e quatro na direita (Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley), além do já citado Éder Militão. Caio Henrique, com quatro partidas, foi quem mais atuou.

Raio-X da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti

Jogos: 8

Vitórias: 4

Empates: 2

Derrotas: 2

Gols marcados: 14

Gols sofridos: 5

Jogador que mais atuou: Bruno Guimarães, com oito partidas

Artilheiro: Estêvão, com quatro gols marcados em sete partidas

Goleiro mais vazado: Hugo Souza, com três gols sofridos em uma partida