Sede de 13 jogos da Copa do Mundo de 2026, o Canadá deve investir até R$ 5 bilhões nas cidades de Toronto e Vancouver, locais dos jogos. Os valores estão sendo utilizados sobretudo na reforma e construção de estruturas, transporte e segurança.

A maior quantidade de recursos será gasta em Vancouver, que sediará sete partidas da competição. Por lá, a previsão é de que os gastos cheguem a US$ 624 milhões (R$ 3,36 bilhões, na cotação atual)

Além dos jogos do Mundial, será montada uma grande estrutura para a tradicional Fifa Fan Fest. A estimativa das autoridades locais é de que a Copa do Mundo de 2026 tenha potencial de atrair até um milhão de turistas nos próximos anos, o que representaria um retorno de US$ 1 bilhão (R$ 5,38 bilhões).

— Os custos diretos da cidade de Vancouver, incluindo segurança, transporte, o Fifa Fan Festival e os próximos marcos, permanecem dentro do cronograma, sem grandes alterações em relação às projeções orçamentárias de 2024 —, disse o prefeito da cidade, Ken Sim.

— Receber fãs e visitantes do mundo todo antes, durante e depois do torneio significa benefícios reais para as empresas de turismo locais e para os profissionais qualificados que impulsionam nossa vibrante indústria — acrescentou Walt Judas, CEO da Associação da Indústria do Turismo da Colúmbia Britânica, onde fica a cidade.

Maior cidade do Canadá, Toronto amplia estádio para receber a Copa do Mundo

Relatório recente divulgado por autoridades do Canadá preveem que a cidade de Toronto irá gastar até US$ 380 milhões (R$ 2,04 bilhões) para se preparar para a Copa do Mundo de 2026. A maior parte do valor sairá dos cofres do município, enquanto o restante está previsto para sair do caixa federal, entre financiamentos garantidos e outros condicionais.

Daquele montante, R$ 784,5 milhões serão usados para a ampliação do Estádio de Toronto, no Exhibition Place. A arena terá sua capacidade aumentada de 30 mil para 45 mil lugares (com 17.000 assentos temporários). Também estão sendo instalados quatro novos telões de LED, melhoria nos sistemas de som e iluminação, e tecnologia de autoatendimento com inteligência artificial para aquisição de alimentos durante os jogos.