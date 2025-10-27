menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Canadá deve investir até R$ 5 bilhões para receber a Copa do Mundo

Toronto e Vancouver vão receber 13 jogos do Mundial do próximo ano

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
10:32
No Canadá, estádio de Vancouver receberá sete jogos da Copa do Mundo
imagem cameraNo Canadá, estádio de Vancouver receberá sete jogos da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)
Sede de 13 jogos da Copa do Mundo de 2026, o Canadá deve investir até R$ 5 bilhões nas cidades de Toronto e Vancouver, locais dos jogos. Os valores estão sendo utilizados sobretudo na reforma e construção de estruturas, transporte e segurança.

A maior quantidade de recursos será gasta em Vancouver, que sediará sete partidas da competição. Por lá, a previsão é de que os gastos cheguem a US$ 624 milhões (R$ 3,36 bilhões, na cotação atual)

Além dos jogos do Mundial, será montada uma grande estrutura para a tradicional Fifa Fan Fest. A estimativa das autoridades locais é de que a Copa do Mundo de 2026 tenha potencial de atrair até um milhão de turistas nos próximos anos, o que representaria um retorno de US$ 1 bilhão (R$ 5,38 bilhões).

— Os custos diretos da cidade de Vancouver, incluindo segurança, transporte, o Fifa Fan Festival e os próximos marcos, permanecem dentro do cronograma, sem grandes alterações em relação às projeções orçamentárias de 2024 —, disse o prefeito da cidade, Ken Sim.

— Receber fãs e visitantes do mundo todo antes, durante e depois do torneio significa benefícios reais para as empresas de turismo locais e para os profissionais qualificados que impulsionam nossa vibrante indústria — acrescentou Walt Judas, CEO da Associação da Indústria do Turismo da Colúmbia Britânica, onde fica a cidade.

Maior cidade do Canadá, Toronto amplia estádio para receber a Copa do Mundo

Relatório recente divulgado por autoridades do Canadá preveem que a cidade de Toronto irá gastar até US$ 380 milhões (R$ 2,04 bilhões) para se preparar para a Copa do Mundo de 2026. A maior parte do valor sairá dos cofres do município, enquanto o restante está previsto para sair do caixa federal, entre financiamentos garantidos e outros condicionais.

Daquele montante, R$ 784,5 milhões serão usados para a ampliação do Estádio de Toronto, no Exhibition Place. A arena terá sua capacidade aumentada de 30 mil para 45 mil lugares (com 17.000 assentos temporários). Também estão sendo instalados quatro novos telões de LED, melhoria nos sistemas de som e iluminação, e tecnologia de autoatendimento com inteligência artificial para aquisição de alimentos durante os jogos.

Estádio de Toronto, no Canadá, está sendo ampliado para receber seis jogos da Copa do Mundo
Estádio de Toronto está sendo ampliado para receber seis jogos da Copa do Mundo (Divulgação/torontofwc26.ca)

