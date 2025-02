Restando apenas o jogo do Bragantino, nesta quinta-feira (27), contra o Sousa-PB, todos os outros clubes que estão na Série A do Brasileirão e se classificaram para a segunda fase da Copa do Brasil, já tem seus adversários definidos. Confira abaixo os confrontos da próxima fase da competição;

🏆Veja os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2025

Grêmio x Athletic-MG

Vasco x Nova Iguaçu

Atlético-MG x Manaus

Ceará x Confirança

Athlético-PR x Guarany de Bagé

Vitória x Náutico

Fluminense x Caxias

Quando começa a 2ª fase da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil de 2025 já tem alguns dos times definidos para a segunda fase, marcada para os dias 5 a 12 de março. Os clubes da Série A que chegam a essa etapa levam R$ 1.874.250, os da Série B recebem R$ 1.543.500, e as equipes das Séries C, D e demais divisões garantem R$ 1 milhão.

Flamengo faturou R$ 93 milhões pelo título da Copa do Brasil 2024 (Foto: Marcos Júnior/CBF)

Desempenho de clubes da Série A na Copa do Brasil

Bragantino - pendente ❔

Fluminense - classificado ✅

(Venceu o Águia de Marabá por 8 a 0, com gols de Cannobio, Cano (2x), Ignacio, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Serna)

Vasco - classificado ✅

(Venceu o União Rondonópolis por 3 a 0, com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura)

Atlético-MG - classificado ✅

(Venceu o Tocantinópolis por 2 a 0, com gosl de Hulk e Rony)

Ceará - classificado ✅

(Venceu o Sergipe por 2 a 0, com gols de Pedro Henrique e Dieguinho)

Grêmio - classificado ✅

(Classificado nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar)

Sport - eliminado ❌

Juventude - eliminado ❌