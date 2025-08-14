Mesmo os ingressos para a partida contra o Flamengo pelas 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (17) ainda à venda, o Internacional abriu a agenda de compra de ingressos para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo no estádio Beira-Rio será na quarta-feira (20), às 21h30min (de Brasília). Veja os preços e onde comprar.

Preços dos ingressos

Com exceção das modalidades Coloradinho e Academia do Povo, os demais sócios terão ingressos a partir de R$ 24. Para os torcedores comuns, os valores partem de R$ 80 e vão até R$ 349. Todos precisam ter biometria facial cadastrada. Veja os valores:

Tabela de preço de ingressos para a Libertadores (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Vale lembrar que, em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso à cancha do Inter, a partir de agora, ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja, sócios e sócias não usarão a carteirinha para passar nas catracas, e sim o próprio rosto, cujo cadastro precisa ser previamente realizado no Mundo Colorado.

Prévia do jogo

Para se classificar, o Colorado precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Se passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.