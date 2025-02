Botafogo x Racing: onde assistir e escalações da Recopa Sul-Americana

O Botafogo recebe o Racing (ARG), nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), para decidir o título da Recopa Sul-Americana. O confronto de volta é no estádio Nílton Santos, casa do Alvinegro, no Rio de Janeiro, Brasil. A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney + (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O primeiro jogo desta decisão foi em Avellaneda, na casa dos argentinos, no estádio El Cilindro, Argentina. Com gold de Luciano Vietto e Adrián Martínez, o Racing construiu a vantagem de 2 a 0 e chega ao Rio de Janeiro com tranquilidade - podendo perder por até um gol de diferença.

A 32ª edição da Recopa Sul-Americana abre o calendário do futebol na América do Sul desta temporada. O Botafogo chega como campeão da Libertadores de 2024, ao vencer o Atlético-MG na decisão pelo placar de 3 a 1. O Racing, por sua vez, participa da final porque foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, quando bateu o Cruzeiro pelo placar de 3 a 1.

Racing e Botafogo conquistaram títulos inéditos em 2024, e agora irão disputar mais um, visto que nenhum dos dois clubes têm a taça da Recopa Sul-Americana na sala de troféus. Na primeira edição do torneio, o time argentino foi vice-campeão em 1989 para o Nacional, do Uruguai. Enquanto isso, o Glorioso fez final contra o São Paulo, em 1994, e perdeu em jogo único por 3 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Racing (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Racing

Jogo de volta — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (BRA);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo (Técnico: Claúdio Caçapa)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins, Artur e Igor Jesus

Racing (Técnico: Gusdtavo Costas)

Arias; Di Cesare, Colombo, Quiroz; Martirena, Nardoni, Zucullini, Rojas; Vietto; Martínez e Salas