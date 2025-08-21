Athletico x Corinthians: ingressos da Copa do Brasil começam a ser vendidos na sexta-feira

O Athletico divulgou que os ingressos para o jogo contra o Corinthians, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, começarão a ser vendidos nesta semana. Os times se enfrentam na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

A torcida corintiana poderá comprar os bilhetes já na sexta-feira (22), enquanto os atleticanos têm início no sábado (23) até segunda-feira (25). As entradas estarão disponíveis no ingressos.athletico.com.br.

Ingressos para a torcida do Corinthians

Os bilhetes para a torcida do Coringão se iniciam a partir das 14h de sexta-feira. Os valores serão de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

As diretorias dos dois clubes chegaram um acordo para aumentar a capacidade do setor visitante: a carga vai aumentar de 3,5% para 10% do estádio, que tem espaço para 42.372 pessoas. Os corintianos ficarão no setor superior da Coronel Dulcídio.

Assim, os ingressos da torcida do Corinthians passarão de 1,5 mil para cerca de 4,2 mil. Desses, 500 serão destinados às organizadas do clube paulista, enquanto o restante terá comercialização no site do Athletico, com a necessidade de cadastros da biometria e do reconhecimento facial.

Essa liberação do Furacão não aconteceu, por exemplo, com o pedido do São Paulo nas oitavas de final. Já o Coritiba conseguiu a mesma quantidade do Corinthians através do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em jogo da Série B, e se baseou no artigo 128 do Regulamento Geral de Competições (RGC), da CBF, que assegura o direito de 10% da carga total de ingressos para o adversário.

Torcida do Corinthians na Arena da Baixada, pela Série A de 2023. Foto: Du Caneppele/Pera Photo Press

Ingressos para a torcida do Athletico

Já para a torcida do Athletico, os sócios Furacão terão a oportunidade de comprar às 10h de sábado (23), exclusivamente pelo site. Cada associado poderá adquirir até quatro ingressos inteiros, com 50% de desconto, para o setores Red ou Gold.

As entradas aos demais torcedores rubro-negros serão comercializadas a partir das 10h de segunda-feira (25), tanto no portal e quanto nas bilheterias da Arena da Baixada. Já quem adquiriu vouchers da campanha "1 milhão no modo Caldeirão" pode gerar ingresso na mesma data e horário.

Os valores inteiros dos setores variam de R$ 200 a R$ 400. O estádio ficará aberto das 10h às 18h na segunda e terça, além das 10h às 22h15 na quarta para a compra.

Vale lembrar que os sócios (em dia) precisam fazer o check-in, sem custo da entrada, para garantir a presença. A primeira chamada se encerra às 19h de sexta-feira, enquanto a segunda chamada começa junto com a venda de ingressos, às 10h de sábado.

Setorização da Arena da Baixada. Foto: Divulgação/Athletico

Preços dos ingressos de Athletico x Corinthians

Setor Red: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira) Setor Gold: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira) Setor Black – VIP: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira) Choperia Arena Brahma: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira) Torcida visitante: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)

*Menores de 3 anos não pagam. No acesso ao estádio, deve ser apresentado um documento oficial para comprovação da idade.

Histórico de Athletico x Corinthians na Copa do Brasil

Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.

Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.

Chaveamento da Copa do Brasil

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. Foto: Reprodução/CBF TV

Dos 92 participantes, apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, o Tricolor de Aço e o Fogão nunca conquistaram a competição.

O Furacão, campeão em 2019, é o único time da Série B que chegou nas quartas de final - a última vez que isso aconteceu foi em 2020, com Cuiabá e América-MG - o clube mineiro ainda chegou na semifinal.

Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível. O vencedor de Athletico x Corinthians vai enfrentar quem passar do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. E, quem vencer o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, joga contra Fluminense ou Bahia.

Confrontos das quartas de final

(Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro

(Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians

(Confronto 3) Vasco* x Botafogo

(Confronto 4) Bahia* x Fluminense

*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.

*Mandante do primeiro jogo

Premiação da Copa do Brasil

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)