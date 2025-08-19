Corinthians pede, e Athletico libera mais ingressos para jogo da Copa do Brasil
Furacão e Coringão entram em acordo para partida na Arena da Baixad
O Athletico vai liberar mais ingressos para a torcida do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam em 27 de agosto (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida.
A diretoria alvinegra procurou o Furacão e conseguiu um acordo para aumentar a capacidade do setor visitante. A carga vai aumentar de 3,5% para 10% da capacidade do estádio, que é de 42.372 pessoas.
Assim, os bilhetes para a torcida do Corinthians passarão de de 1,5 mil para 4,2 mil. Desses, 500 serão destinados às organizadas do clube paulista, enquanto o restante terá comercialização no site do Athletico, com a necessidade de cadastros da biometria e do reconhecimento facial.
Os preços do ingressos ainda não foram definidos pela diretoria rubro-negra, que altera de acordo com o adversário e a importância da partida. O valor mínimo deve ser de R$ 150 (75 meia). Os corintianos ficarão no setor superior da Coronel Dulcídio.
Essa liberação do Furacão não aconteceu, por exemplo, com o pedido do São Paulo nas oitavas de final. Já o Coritiba conseguiu a mesma quantidade do Corinthians através do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em jogo da Série B, e se baseou no artigo 128 do Regulamento Geral de Competições (RGC), da CBF, que assegura o direito de 10% da carga total de ingressos para o adversário.
Histórico de Athletico x Corinthians na Copa do Brasil
Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.
Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.
Chaveamento da Copa do Brasil
Dos 92 participantes, apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, o Tricolor de Aço e o Fogão nunca conquistaram a competição.
O Furacão, campeão em 2019, é o único time da Série B que chegou nas quartas de final - a última vez que isso aconteceu foi em 2020, com Cuiabá e América-MG - o clube mineiro ainda chegou na semifinal.
Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível. O vencedor de Athletico x Corinthians vai enfrentar quem passar do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. E, quem vencer o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, joga contra Fluminense ou Bahia.
Confrontos das quartas de final
- (Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
- (Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
- (Confronto 3) Vasco* x Botafogo
- (Confronto 4) Bahia* x Fluminense
*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo
Premiação da Copa do Brasil
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
