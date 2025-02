O Racing, da Argentina, utilizou as instalações do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, para realizar atividades na quarta-feira (26). A equipe argentina, atual campeã da Sul-Americana, encara o Botafogo na noite desta quinta, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa.

O perfil oficial do Racing publicou fotos de dirigentes ao lado de Filipe Luís, treinador do Rubro-Negro. Diego Milito, ex-jogador da seleção argentina e da Inter de Milão, da Itália, é o atual presidente do clube.

- O Racing Club agradece Flamengo por nos ceder as instalações do centro de treinamento Ninho do Urubu para nosso treino de hoje no Rio, e ao seu treinador Filipe Luis pelos esforços realizado - diz a publicação.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, recebe camisa do Racing (Foto: Divulgação/Racing)

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo brincaram sobre a presença dos argentinos no CT rubro-negro, dizendo que isso daria "uma força a mais" contra o Botafogo.

Jogadores do Racing no CT do Flamengo (Foto: Divulgação/Racing)

Como foi o jogo de ida

O Racing levou a melhor no primeiro jogo contra o Botafogo. Vietto e Adrián Martínez marcaram os gols para os donos da casa no El Cilindro na vitória por 2 a 0 em Avellaneda.

Para o duelo em solo brasileiro, os onze inicias deve ser o mesmo que foi a campo na última quinta-feira (20), em Buenos Aires: Arias; Di Cesare, Colombo, Quiroz; Martirena, Nardoni, Zucullini, Rojas; Vieto; Martínez e Salas.