Fluminense goleia Águia de Marabá e avança na Copa do Brasil

O Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, na noite deta quarta-feira (26), no Estádio Mangueirão. Canobbio abriu o placar, enquanto Cano (2x) e Ignacio balançaram as redes na etapa inicial. Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Serna fecharam a conta no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o triunfo, o Fluminense enfrenta o Caxias, na segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado em partida única, no Rio Grande do Sul. No entanto, o jogo ainda não tem data definida.

Como foi o jogo?

O Fluminense não tomou conhecimento do Águia de Marabá e atropelou já no primeiro tempo. O 4 a 0 nos primeiros minutos ainda ficou barato. Em ritmo de treino, o Tricolor garantiu a goleada na etapa inicial. Destaque para Germán Cano, que balançou a rede duas vezes.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Fluminense manteve o mesmo ritmo do primeiro. Com isso, o Tricolor anotou mais quatro gols. O principal personagem foi o atacante Everaldo, que marcou um gol e deu três assistências.

Fluminense está na segunda fase da Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

O que vem pela frente?

No domingo (2), o Fluminense recebe o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, às 18 (de Brasília), no Maracanã. Por outro lado, o Águia de Marabá visita o Bragantino-PA, no domingo (2), pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, às 15h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Disparidade financeira: folha do Fluminense equivale a 4 anos do Águia de Marabá

✅ FICHA TÉCNICA

ÁGUIA DE MARABÁ 0 X 8 FLUMINENSE

PRIMEIRA FASE - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

🥅 Gols: Canobbio (11' do 1ºT), Germán Cano (14' e 31' do 1ºT), Ignácio (45' do 1ºT), Paulo Baya (23' do 2ºT), Jhon Arias (25' do 2ºT), Everaldo (33' do 2ºT) e Serna (36' do 2ºT);

⚽ ESCALAÇÕES

ÁGUIA DE MARABÁ (Técnico: Sílvio Criciúma)

Axel; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Reidiner Cairu); Murilo (Kaique), Kukri e Germano (Guga); Lucas Silva, Jonata Bastos (Doda) e Érico Júnior (Jeffinho).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Otávio (Nonato), Martinelli e Lima (Paulo Baya); Jhon Arias, Canobbio (Serna) e Germán Cano (Everaldo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES);

4️⃣ Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA).