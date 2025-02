Dois clubes da Série A já deixaram Copa do Brasil; confira jogos de hoje

A primeira fase da Copa do Brasil está pegando fogo e já deixou dois clubes da série A do Brasileirão de fora da brincadeira. Juventude e Sport foram eliminados na rodada da última terça-feira (25), ambos jogando fora de casa. Hoje (26), joga o Fluminense e, encerrando a primeira fase, na quinta-feira (27), joga o RB Bragantino.

Duelos restantes de clubes da Série A na da Copa do Brasil

Série A:

Águia de Marabá x Fluminense - 26/02 - 19h30

Sousa-PB x Bragantino - 27/02 - 19h

Fluminense vem de vitória no Campeonato Carioca antes de estreia na Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Desempenho de clubes da Série A na Copa do Brasil até agora

Vasco - classificado ✅

(Venceu o União Rondonópolis por 3 x 0, com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura)

Atlético-MG - classificado ✅

(Venceu o Tocantinópolis por 2 x 0, com gosl de Hulk e Rony)

Ceará - classificado ✅

(Venceu o Sergipe por 2 x 0, com gols de Pedro Henrique e Dieguinho)

Grêmio - classificado ✅

(Classificado nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar)

Sport - eliminado ❌

Juventude - eliminado ❌

Mais sobre a eliminação do Juventude

O Juventude foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 para o Maringá. A partida, disputada no estádio Willie Davids, no Paraná, teve o gol decisivo marcado pelo zagueiro Cauã Tavares aos 17 minutos do primeiro tempo, aproveitando o fator casa para surpreender o time gaúcho, que disputa a Série A do Brasileirão.

Apesar de uma tentativa de reação na etapa final, o Juventude não conseguiu evitar a queda precoce, tornando-se o primeiro clube da elite nacional a se despedir do torneio em 2025.

Mais sobre a eliminação do Sport

O Sport foi eliminado nos pênaltis para o Operário de Várzea Grande, após um empate sem gols no tempo normal. A partida, disputada no estádio Dito Souza, no Mato Grosso.