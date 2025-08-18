Athletico negocia com zagueiro e volante colombianos para a Série B

O Athletico negocia com dois jogadores colombianos para a disputa da Série B: o zagueiro Carlos Terán, do Chicago Fire-EUA, e o volante Alejandro García, do Once Caldas-COL. Na semana passada, o Furacão já tinha acertado com o meio-campista Élan Ricardo, outro atleta da Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As negociações com os atletas acontecem de forma paralela. Enquanto o defensor tem uma proposta de compra, o meio-campista já possui tratativa bem avançada.

Carlos Terán, 24 anos, recebeu uma oferta de negociação definitiva e aguarda a negociação com o Chicago Fire, dos Estados Unidos. A expectativa é de uma resposta nesta semana.

continua após a publicidade

Já Alejandro García, 24 anos, tem pré-contrato para 2026 com o Furacão, que tenta a liberação imediata. O acordo dele com o time colombiano se encerra no final deste ano.

Carlos Terán tem proposta de compra pelo Athletico. Foto: Divulgação/Chicago Fire

Carreira de Carlos Terán

Cria do Envigado, da Colômbia, Carlos Terán se profissionalizou em 2019 e fez 17 jogos pelo clube, com duas assistências. No ano seguinte, ele se transferiu para a Major League Soccer (MLS).

continua após a publicidade

Pelo Chicago Fire, o zagueiro fez cinco gols e deu duas assistências em 90 partidas desde 2020. Neste ano, teve uma lesão muscular em abril e jogou apenas oito vezes - a última no sábado (16).

No elenco rubro-negro, ele terá a concorrência de Belezi, Habraão, Arthur Dias e Marcão. Já Aguirre e Léo Pelé seguem no departamento médico.

Carreira de Alejandro García

Alvo do Athletico, Alejandro García tem convocações para a base da Seleção da Colômbia. Divulgação/FCF

Criado e revelado pelo Once Caldas, da Colômbia Alejandro García estreou profissionalmente em 2018 e fez quase toda a carreira no clube. Quatro anos depois, ele teve uma curta passagem pelo Progeso, do Uruguai, com dois confrontos disputados, e voltou ao time de origem.

Ao todo, o volante tem 164 jogos pelo Once Caldas, com oito gols marcados e 13 assistências. Nesta temporada, marcou dois gols e deu quatro assistências em 33 partidas - entrou em campo em 12 de agosto.

Pela seleção, Alejandro García acumula convocações para a base e disputou os Jogos Pan-Americanos de 2023.

Na posição, o Athletico tem Raul, Felipinho, Diogo Riquelme e o recém-contratado Élan Ricardo. Os meias Patrick, Dudu e João Cruz também já atuaram na função.

Athletico trouxe cinco reforços para a Série B

O Athletico contratou cinco jogadores desde a abertura da janela de transferência, em 10 de julho: o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG), o volante Élan Ricardo (Besiktas-TUR) e o atacantes Mendoza (León-MEX) e Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões até aqui.

Antes, na janela do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho, o clube não fez contratações. A direção rubro-negra ainda busca mais um zagueiro e um volante - o mercado fica aberto até 2 de setembro.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Próximos jogos do Athletico

Em má fase, o Furacão ocupa a 12ª colocação da Série B, com 27 pontos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto para o G-4 é de nove pontos.

Por outro lado, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro encara o Corinthians em 27 de agosto e 11 de setembro