O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3 a 0, no final da noite desta terça-feira (18), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Vegetti, Rayan e Hugo Moura balançaram a rede para o Cruz-Maltino.

Com o resultado, o Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino aguarda o vencedor do confronto entre Barcelona, de Rondônia, e Nova Iguaçu.

Como foi o jogo?

*Em atualização

O Vasco dominou o União Rondonópolis durante o primeiro tempo, mas não converteu as oportunidades que teve. Vegetti teve duas boas chances, e Philippe Coutinho uma. Por outro lado, Fernando salvou o Colorado.

Ao final do primeiro tempo, o União Rondonópolis começou a gostar da partida, em razão do Vasco ter diminuído o ritmo. Gionnotti chegou com perigo, mas foi desarmado dentro da área.

Vasco venceu o União Rondonópolis na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo para selar o destino no Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo às 16h de domingo (23), em São Januário, precisando vencer para avançar às semifinais da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

UNIÃO RONDONÓPOLIS 0 X 3 VASCO

PRIMEIRA FASE - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 18 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Kleber Andrade, Espírito Santo (ES)

🥅 Gols: Vegetti (3' do 2ºT), Rayan (36' do 2ºT) e Hugo Moura (44' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Joel (UNI); Lukas Zuccarello (VAS).

🏟️ Público presente: 5.594 presentes.

⚽ ESCALAÇÕES

UNIÃO RONDONÓPOLIS (Técnico: Leandro Sena)

Fernando Nunes; Arthur Amorim (Geandro), Bennê, Márcio Luiz (Alan Abdala) e Iury Cabral; Carlão, Nathan, Gionnotti; Ikson (Pablo), Vitinho (Kauã) e Gabriel Bigode (Joel).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Tchê Tchê) e Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Jean David), Lukas Zuccarello (Rayan) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Eduardo Henrique Ferreira (MT);

🚩 Assistentes: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

4️⃣ Quarto árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES).