Athletico renova com volante que tem nome inspirado em ídolo do Boca Juniors
Diogo Riquelme fica no Furacão até o final de 2028
O Athletico acertou a renovação do volante Diogo Riquelme, 20 anos, nesta semana. Ele estreou profissionalmente pelo Furacão no começo da temporada.
O novo contrato do jogador vai até o final de 2028. Anteriormente, o vínculo se encerrava em 31 de janeiro de 2026.
A negociação pela permanência se estendeu por quase dois meses. Diogo Riquelme já podia assinar um pré-contrato com qualquer clube e chegou a ter sondagens de times da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.
Anteriormente, na primeira renovação em 2023, as partes também divergiram com a duração. O atleta queria acordo até junho de 2026, enquanto o Athletico optou por janeiro do mesmo ano, o que acabou confirmado.
Na posição, Diogo Riquelme tem a concorrência de Felipinho, Raul e o recém-contratado Élan Ricardo, vindo do Besiktas, da Turquia. Outros jogadores, como os meias Patrick, Dudu e João Cruz, também já jogaram na função.
Diogo Riquelme no Athletico
Diogo Riquelme começou a carreira aos 11 anos na base do Palmeiras e ficou entre 2016 e 2018. Depois, ele se transferiu para o Bragantino e atuou nas temporadas 2021-22.
O volante chegou ao CT do Caju em 2023, no sub-20, e subiu para o profissional no começo deste ano. Ele estreou na vitória por 3 a 2 contra o Maringá, pela nona rodada do Campeonato Paranaense, em 9 de fevereiro, no estádio Willie Davids.
Com a chegada do técnico Odair Hellmann, o meio-campista voltou ao radar pela falta de volantes no elenco, que só tinha Raul e Felipinho como opções. Diogo Riquelme, então, jogou contra o América-MG, São Paulo e Paysandu, entre o fim de agosto e o mês atual.
Até aqui, são quatro jogos com a camisa do Furacão, sendo titular em dois e vindo do banco em outros dois.
Inspiração em Riquelme, do Boca Juniors
O nome do meio-campista tem relação com o argentino Juan Román Riquelme, ex-meia da Seleção. Em entrevista recente, o jovem atleta admitiu a inspiração pelo meio-campista que começou na base do Argentinos Juniors, se tornou ídolo do Boca Juniors e ainda defendeu Barcelona e Villareal, ambos da Espanha.
- Meu pai era muito fã dele. Minha mãe não queria, mas meu pai me deu esse nome - afirmou, na zona mista, em 31 de julho, diante do São Paulo, no Morumbis.
Riquelme encerrou a carreira em 2015, pelo Argentinos Juniors, aos 37 anos. No currículo, são um Mundial (2000) e três Libertadores (2000, 2001 e 2007), além de cinco Campeonatos Argentinos, uma Copa Argentina e uma Recopa Sul-Americana, todos pelo Boca. Pela Argentina, ele conquistou um Mundial sub-20 (1997) e uma Olimpíadas (2008).
Atualmente com 47 anos, ele é o presidente do Boca Juniors até o final de 2027. Ele foi eleito em 2023 com 30.318 votos (68%), em um pleito de 43.367 sócios, o segundo maior da história de clubes, atrás apenas da eleição de Sandro Rosell no Barcelona em 2010, com 57.745 votos.
Athletico na Série B
Em má fase, o Furacão ocupa a 13ª colocação da Série B, com 26 pontos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto para o G-4 é de oito pontos.
Por outro lado, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro encara o Corinthians no final de agosto e começo de setembro.
- Athletico x Cuiabá: sábado (16), às 20h30, Arena da Baixada
- CRB x Athletico: sábado (23), às 20h30, Rei Pelé
- Athletico x Novorizontino: sábado (30), às 20h30, Arena da Baixada
