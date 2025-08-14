Athletico renova com volante que tem nome inspirado em ídolo do Boca Juniors

O Athletico acertou a renovação do volante Diogo Riquelme, 20 anos, nesta semana. Ele estreou profissionalmente pelo Furacão no começo da temporada.

O novo contrato do jogador vai até o final de 2028. Anteriormente, o vínculo se encerrava em 31 de janeiro de 2026.

A negociação pela permanência se estendeu por quase dois meses. Diogo Riquelme já podia assinar um pré-contrato com qualquer clube e chegou a ter sondagens de times da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Anteriormente, na primeira renovação em 2023, as partes também divergiram com a duração. O atleta queria acordo até junho de 2026, enquanto o Athletico optou por janeiro do mesmo ano, o que acabou confirmado.

Na posição, Diogo Riquelme tem a concorrência de Felipinho, Raul e o recém-contratado Élan Ricardo, vindo do Besiktas, da Turquia. Outros jogadores, como os meias Patrick, Dudu e João Cruz, também já jogaram na função.

Diogo Riquelme no Athletico

Diogo Riquelme, em treino do Athletico, no CT do Caju. Foto: Duda Matoso/Athletico

Diogo Riquelme começou a carreira aos 11 anos na base do Palmeiras e ficou entre 2016 e 2018. Depois, ele se transferiu para o Bragantino e atuou nas temporadas 2021-22.

O volante chegou ao CT do Caju em 2023, no sub-20, e subiu para o profissional no começo deste ano. Ele estreou na vitória por 3 a 2 contra o Maringá, pela nona rodada do Campeonato Paranaense, em 9 de fevereiro, no estádio Willie Davids.

Com a chegada do técnico Odair Hellmann, o meio-campista voltou ao radar pela falta de volantes no elenco, que só tinha Raul e Felipinho como opções. Diogo Riquelme, então, jogou contra o América-MG, São Paulo e Paysandu, entre o fim de agosto e o mês atual.

Até aqui, são quatro jogos com a camisa do Furacão, sendo titular em dois e vindo do banco em outros dois.

Inspiração em Riquelme, do Boca Juniors

O nome do meio-campista tem relação com o argentino Juan Román Riquelme, ex-meia da Seleção. Em entrevista recente, o jovem atleta admitiu a inspiração pelo meio-campista que começou na base do Argentinos Juniors, se tornou ídolo do Boca Juniors e ainda defendeu Barcelona e Villareal, ambos da Espanha.

- Meu pai era muito fã dele. Minha mãe não queria, mas meu pai me deu esse nome - afirmou, na zona mista, em 31 de julho, diante do São Paulo, no Morumbis.

Riquelme encerrou a carreira em 2015, pelo Argentinos Juniors, aos 37 anos. No currículo, são um Mundial (2000) e três Libertadores (2000, 2001 e 2007), além de cinco Campeonatos Argentinos, uma Copa Argentina e uma Recopa Sul-Americana, todos pelo Boca. Pela Argentina, ele conquistou um Mundial sub-20 (1997) e uma Olimpíadas (2008).

Atualmente com 47 anos, ele é o presidente do Boca Juniors até o final de 2027. Ele foi eleito em 2023 com 30.318 votos (68%), em um pleito de 43.367 sócios, o segundo maior da história de clubes, atrás apenas da eleição de Sandro Rosell no Barcelona em 2010, com 57.745 votos.

Riquelme, em jogo do Boca Juniros, na campanha do título da Libertadores de 2001. Foto: Masahide Tomikoshi/TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY)

Athletico na Série B

Em má fase, o Furacão ocupa a 13ª colocação da Série B, com 26 pontos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto para o G-4 é de oito pontos.

Por outro lado, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro encara o Corinthians no final de agosto e começo de setembro.