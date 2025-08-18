menu hamburguer
Internacional

O déjà vu não para: Internacional toma nono gol antes dos 10 minutos de jogo

Colorado venceu apenas um duelo em que viu o placar sendo aberto cedo demais

Gol o Sport contra o Internacional
imagem cameraBarletta jogador do Sport abre o placar na Ilha do Retiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 18/08/2025
08:30
  • Matéria
  Matéria

O déjà vu não para nunca para os lados do Beira-Rio. Parece até ser o destino do ano. Pela oitava partida nos últimos 23 jogos, o Internacional tomou gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo. A média é de uma bola na rede nos instantes iniciais da partida a cada 2,9 jogos. Como em um dos confrontos foram dois, são nove gols na rede que fazem o time iniciar perdendo e tendo que se desgastar para buscar o resultado. O Lance! havia apontado para esse problema em maio.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A situação tem se repetido no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na Libertadores. Também acontece tanto fora como dentro de casa.

Flamengo fez valer o que vem se repetindo

Jogando com time praticamente todo reserva, apenas Aguirre de titular, mas improvisado na esquerda, o Colorado viu o Flamengo abrir o placar muito cedo. Já nos primeiros minutos, o Rubro-Negro colocou o jogo no bolso. Como no confronto de ida pela Libertadores, no Maracanã, na quarta passada (13), o Alvirrubro não vou a cor da bola.

Mas diferentemente do enfrentamento do torneio continental, o time carioca aproveitou o domínio. Logo aos 6, da esquerda, Arrascaeta lançou Varela livre, no lado direito da área. O lateral apenas encostou de cabeça para Pedro abrir o placar. Era o nono gol antes dos 10 minutos.

E aos 11, ou seja, pouco depois dos 10, a equipe de Filipe Luís ampliaria. O camisa 10 achou Pedro livre na área. O centroavante teve liberdade e frieza para dominar e marcar seu segundo.

Pedro, atacante do Flamengo
Pedro comemora o primeiro gol no Beira-Rio (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O que aconteceu a cada gol cedo

Das oito partidas em que tomou gol cedo desde 22 de abril, o Inter perdeu quatro delas, duas sem sequer chegar a colocar a bola na rede. Outras três vezes buscou o empate – uma delas após estar perdendo por 3 a 0. E em apenas uma vez – na vitória por 3 a 1 contra o Juventude – conseguiu a virada.

Outo fato que se destaque é que seis desses enfrentamentos em que saiu perdendo antes dos 10 minutos aconteceram no estádio Beira-Rio. Desses, venceu um, empatou dois e perdeu três.

Os gols antes dos 10

  1. 22/4 – Internacional 3x3 Nacional-URU – Libertadores
    Millán, 5’
    Boggio 10’
  2. 26/4 – Internacional 3x1 Juventude – Brasileirão
    Batalla, 3’
  3. 11/5 – Botafogo 4x0 Internacional – Brasileirão
    Igor Jesus, 8’
  4. 18/5 – Internacional 1x1 Mirassol – Brasileirão
    Jemmes, 7’
  5. 25/5 – Sport 1x1 Internacional – Brasileirão
    Barletta, 6’
  6. 1º/6 - Internacional 0x2 Fluminense - Brasileirão
    Serna, 10'
  7. 30/7 - Internacional 1x2 Fluminense - Copa do Brasil
    Everaldo, 8'
  8. 17/8 - Internacional 1x3 Flamengo - Brasileirão
  9. Pedro, 6'
BRASILEIRO A 2025, INTERNACIONAL X JUVENTUDE
Batalla comemora gol o Juventude contra o Inter no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

