Com gols de Hulk e Rony, Atlético-MG estreia na Copa do Brasil com vitória

O Atlético-MG derrotou o Tocantinópolis por 2 a 0, nesta terça-feira (18), no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, na abertura da Copa do Brasil de 2025. O jogo foi bem mais difícil do que o Galo esperava. O primeiro gol saiu somente aos 42 minutos do segundo tempo, numa cobrança de pênalti feita pelo atacante Hulk. Nos acréscimos, Rony marcou seu primeiro gol com a camisa atleticana.

O Atlético-MG começou o jogo sem o atacante Hulk e com Rony de titular pela primeira vez. O domínio atleticano foi total no primeiro tempo, com maior posse de bola, mas com poucas chances reais de gol. O goleiro Jeferson não fez nenhuma grande defesa. Os jogadores do Galo reclamaram muito do campo irregular do Estádio Ribeirão.

O time da casa perdeu dois jogadores por contusão ainda no primeiro tempo, mas o forte esquema defensivo conseguiu segurar o Atlético-MG. Numa rara finalização, o zagueiro Pedrão quase surpreendeu Everson, aos 24 minutos.

Rony, do Atlético-MG, foi um dos reclamaram das condições do gramado no Ribeirão (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Para o segundo tempo, o Atlético-MG voltou com Hulk e Rubens. A pressão foi grande nos primeiros minutos, com finalizações de Hulk, Júnior Alonso e Rony, a melhor delas, aos 18 minutos. Mas o alívio atleticano veio somente no fim do jogo, quando o lateral Magnum segurou Rony na área. Hulk bateu o pênalti no alto do gol, sem chances para o goleiro Jeferson, aos 42 minutos.

Aos 50 minutos, Hulk fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. A bola acabou sobrando para o atacante Rony empurrar para o gol, marcando seu primeiro gol pelo Atlético-MG.

Adversário do Atlético-MG na segunda fase da Copa do Brasil será conhecido nesta quarta-feira (19)

O adversário do Atlético-MG na segunda fase da Copa do Brasil será conhecido nesta quarta-feira (19), com a partida entre Independência (AC) e Manaus, em Rio Branco (AC), às 21h (de Brasília). O mando será do Galo.

✅ FICHA TÉCNICA

TOCANTINÓPOLIS 0 X 2 ATLÉTICO-MG

COPA DO BRASIL 2025 - PRIMEIRA FASE

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 - 18h

📍 Local: Estádio João Ribeiro - Tocantinópolis (TO)

🥅 Gols: Hulk (42'/2°T) e Rony (50'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Pedrão (Tocantinópolis) e Gustavo Scarpa (Atlético)

💸 Renda: R$ 290.640,

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 5.593

⚽ ESCALAÇÕES

TOCANTINÓPOLIS (Técnico: Reginaldo França)

Jeferson, Magnum, Gustavo (Marcos Eduardo), Erivelton, Pedrão e Rodriguinho (Marquinhos Bala); Alan Maia, Kamdem e Rian (Chaparral); Bidely e Daivison (André).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Bernard); Alan Franco (Caio Paulista), Gabriel Menino (Rubens) e Gustavo Scarpa; Rony, Deyverson (Hulk) e Cuello (Igor Gomes).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa e José Moracy de Sousa e Silva

4️⃣ Quarto árbitro: Dagoberto Silva Modesto