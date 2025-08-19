Em entrevista para o Seleção Sportv, o presidente da CBF deu dicas a respeito das mudanças que quer implementar no futebol brasileiro. Questionado pelo repórter Eric Faria a respeito do calendário da Copa do Brasil, Samir não se conteve e deixou escapar uma risada que agitou a internet. O motivo para o alvoroço? A possibilidade do mata-mata da Copa do Brasil ser composta de jogos únicos.

Confira o diálogo;

O calendário do futebol brasileiro vai mudar, e a mudança será substancial. É o que garante o presidente da CBF, Samir Xaud.

- Estamos projetando uma reformulação de todos os campeonatos para que, em dois anos, tenhamos calendário mais acessível. A gente vem num acúmulo de datas. A CBF está empenhada nisso. Apresentaremos em 50 dias… veremos melhor isso - declarou Xaud.

- Isso é um dos grandes desafios que estamos assumindo na frente da CBF. Estamos trabalhando focados no calendário do futebol brasileiro. A gente precisa ter calendário Fifa, depois calendário Conmebol… e aí a CBF pode montar o calendário dela. Na outra gestão, foi colocado na mesa a questão do provável acúmulo de datas para o final do ano e os clubes foram de acordo. Eles tinham algumas opções. Eles optaram em deixar acontecer e ver qual seria essa perspectiva no fim do ano. Vamos acabar o calendário do futebol brasileiro esse ano - garantiu.

