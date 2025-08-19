menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Presidente da CBF insinua mudança drástica na Copa do Brasil e agita web

Samir Xaud concedeu longa entrevista ao Sportv

Presidente da CBF, Samir Xaud, ao vivo no Seleção Sportv
imagem cameraPresidente da CBF, Samir Xaud, ao vivo no Seleção Sportv (Foto: Reprodução)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
15:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em entrevista para o Seleção Sportv, o presidente da CBF deu dicas a respeito das mudanças que quer implementar no futebol brasileiro. Questionado pelo repórter Eric Faria a respeito do calendário da Copa do Brasil, Samir não se conteve e deixou escapar uma risada que agitou a internet. O motivo para o alvoroço? A possibilidade do mata-mata da Copa do Brasil ser composta de jogos únicos.

continua após a publicidade

➡️ Seleção: Xaud diz que pediu à Nike para parar produção de camisa vermelha

Confira o diálogo;

O calendário do futebol brasileiro vai mudar, e a mudança será substancial. É o que garante o presidente da CBF, Samir Xaud.

- Estamos projetando uma reformulação de todos os campeonatos para que, em dois anos, tenhamos calendário mais acessível. A gente vem num acúmulo de datas. A CBF está empenhada nisso. Apresentaremos em 50 dias… veremos melhor isso - declarou Xaud.

- Isso é um dos grandes desafios que estamos assumindo na frente da CBF. Estamos trabalhando focados no calendário do futebol brasileiro. A gente precisa ter calendário Fifa, depois calendário Conmebol… e aí a CBF pode montar o calendário dela. Na outra gestão, foi colocado na mesa a questão do provável acúmulo de datas para o final do ano e os clubes foram de acordo. Eles tinham algumas opções. Eles optaram em deixar acontecer e ver qual seria essa perspectiva no fim do ano. Vamos acabar o calendário do futebol brasileiro esse ano - garantiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias