Sousa x RB Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Souza e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Governador Antônio Mariz, na Paraíba. O confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo do Prime Video (streaming).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe da casa vive momentos instáveis nesse início de temporada. O clube terminou a fase de grupos do Campeonato Paraibano em primeiro lugar, com 20 pontos acumulados e conseguiu se classificar para a semifinal contra o Serra Branca. Por outro lado, não vence há quatro jogos e vem de má fase na Copa do Nordeste, acumulando três derrotas consecutivas no campeonato.

O RB Bragantino, por sua vez, terminou o Campeonato Paulista em segundo lugar do Grupo B e enfrenta o Santos nas quartas de final. Em 12 jogos, o Massa Bruta acumulou cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.

SP - CAMPINAS - 23/02/2025 - PAULISTA 2025, PONTE PRETA X BRAGANTINO - Lucas Evangelista jogador do Bragantino comemora seu gol durante partida contra o Ponte Preta no estadio Moises Lucarelli pelo campeonato Paulista 2025. Foto: Diogo Reis/AGIF

Tudo sobre o jogo entre Souza e RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SOUZA x RB BRAGANTINO

Primeira Fase — Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Governador Antônio Mariz, na Paraíba;

📺Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

⚽ ÚLTIMAS ESCALAÇÕES

SOUZA: Bruno Fuso, Wellisson, Alexandria, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Patrik Dias, João Rafael e Dhonata; Elielton, Bruno Matos e Kiko. Técnico: Paulo Foiani.

RB BRAGANTINO: Cleiton, Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán Rodrígues e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelistae e John John; Vinicinho, Nacho Laquintana e Pitta. Técnico: Fernando Seabra.