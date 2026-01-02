Conteúdo Especial

Olá, amigos!

Espero que todos tenham iniciado 2026 sob uma atmosfera de muitas felicidades, disposição para avançar e esperança no coração. Como a simples mudança no calendário em nada significa zerar as dificuldades e recomeçar do zero, o importante é voltar ao batente com o espírito mais leve e encarando as situações com o otimismo recalibrado. Resumindo tudo isso num termo popular, é a capacidade de enxergar o copo meio cheio em lugar do meio vazio.

Como para a maioria de nós a palavra "férias" se resume ao recesso de poucos dias entre o Natal e Ano Novo, estou aqui neste primeiro dia útil de 2026 para comentar a minha agenda de trabalho neste ano. Como vocês poderão perceber, novamente está repleta e, portanto, o negócio é começar cedo e acelerado.

No âmbito da nossa equipe nos Estados Unidos, a Meyer Shank Racing, estaremos novamente nos dois principais campeonatos de Endurance e monopostos dos Estados Unidos, sempre com dois carros em cada um deles, com exceção da Indy 500, que o Castroneves aqui vai estar no terceiro carro. Serão 27 corridas no total, sendo 10 etapas na IMSA e 17 na IndyCar.

Começo em Daytona

O ano começa pisando fundo no acelerador no Daytona International Speedway, pois a temporada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship (WSC) terá início nos dias 24 e 25 de janeiro com a histórica prova Rolex 24 at Daytona, a mesma que venci três vezes. Antes disso, o teste coletivo de três dias, o Roar Before the 24, vai de 16 a 18.

Não há corridas em fevereiro destes dois campeonatos, mas é um mês de intensa preparação, pois em março o bicho pega. Haverá corridas em todos os cinco domingos do mês. Já no dia 1º, nas ruas de St. Petersburg, abriremos o NTT Indy Car Series. Na sequência, acontecerão as provas no oval do Phoenix Raceway (7), Arlington (15), circuito de rua que estreia no calendário, e no Barber Motorsports Park (29). No único final de semana de março sem prova da IndyCar, o WSC dará sequência ao seu campeonato com outra tradicionalíssima prova do Endurance Mundial, a Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, no sábado, 21.

Entre 17 e 19 de abril, as duas categorias se encontram nas ruas de Long Beach. Feito isso, cada série vai para um canto diferente em maio, voltando a se encontrar só no finalzinho do mês. Já para a IndyCar, trata-se do principal mês do calendário. É quando o Indianapolis Motor Speedway ferve mais intensamente.

Chega de descanso, o negócio agora é trabalhar (Foto: Castroneves Racing)

110ª Indy 500

A maratona em Indiana começa já na primeira semana cheia do mês. São as atividades da etapa no misto, no sábado. 9. No início da semana seguinte, começam os importantíssimos treinos livres, culminando no Pole Day de 16 e 17. Já no dia 24, com Indianapolis lotado, acontece a 110ª Indy 500. E eu estarei lá, lutando pelo meu quinto anel. No final de semana seguinte, os dois campeonatos se unem novamente, mas dessa vez em Detroit. O WSC corre no sábado, 30, e a IndyCar no domingo.

Cumprida essa fase, as séries não mais se encontrarão. O WSC seguirá o calendário em Watkins Glen (28.06), Ontário (Canadá, 12.07), Road America (02.08), Indianapolis (20.09) e a grande final em Road Atlanta, em 3 de outubro, com a disputada da Motul Petit Le Mans.

Já a IndyCar vai para Madison no dia 7 e Road America, em 21 de junho. Julho é o mês de Mid-Ohio (5) e Nashville (19). Portland (9), Markham (16), que é a nova corrida canadense do calendário, e a rodada dupla em Milwaukee. Tudo isso antecipando a grande final, em 6 de setembro, em Laguna Seca.

Belo calendário, né?

- Mas, Castroneves, e as corridas no Brasil?

Aguentem um pouquinho mais, pois as coisas estão se ajeitando. Dependendo de como acontecerem, no Brasil e Estados Unidos, poderei ter novidades em breve.

É isso aí. Forte abraço e Feliz Ano Novo!

