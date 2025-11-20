Tragédia? Hernán Crespo dispara sobre chance do São Paulo ficar fora da Libertadores

Hernán Crespo falou sobre a possibilidade do São Paulo ficar fora da disputa da Copa Libertadores no ano que vem. O treinador destacou que não entende como uma "tragédia", mas que compreende os problemas que o clube teve no ano.

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, duas vezes, e Memphis marcaram para o Timão, enquanto Tapia descontou para o Tricolor no duelo desta quinta-feira (20).

Com o resultado, o São Paulo segue na nona colocação. No momento, precisa do G7 para garantir sua vaga no continental ano que vem.

- Tragédia? Tragédia é outra coisa. Temos que ter muita atenção, porque acho que você encontrar outra palavra, sinônimo menos grave. Para a realidade, aconteceu uma coisa grave com Oscar, sabemos que aconteceu com Lucas. Coisas difíceis acontecem todo dia, somos 13, 14, vamos para frente - destacou Hernán Crespo.

O argentino também evitou cravar culpados sobre a situação do departamento médico. Ao todo, são doze jogadores lesionados. Para Crespo, o DM pode influenciar, assim como outros fatores. Segundo suas palavras, precisa lidar com o que tem.

- A realidade é essa, não posso falar de culpados. Se as coisas acontecem como está acontecendo, alguma coisa tem ou todos juntos. Temos que confiar, eu fico porque confio. Se continuamos igual, se as coisas melhoram, saber o que temos para melhorar juntos. Não quero lembrar, a gente chegou aqui pensando em não rebaixar e agora temos uma possibilidade, uma possibilidade de pré-Libertadores, tenta brigar e tentar lutar - completou.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja como foi o jogo

No clássico dos 'desfalques', o Corinthians contou com o apoio da Fiel, em dia de torcida única, e esboçou uma pressão desde os primeiros minutos. Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.

O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.

Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.

Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.

O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passes. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.

Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.

A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.