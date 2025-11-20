Rafael dá sua visão sobre problemas no departamento médico do São Paulo

Com doze jogadores no departamento médico, o São Paulo foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 1 em jogo que aconteceu nesta quinta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Rafael, goleiro do Tricolor, analisou a situação do time e o impacto que essas baixas causam na equipe.

- Acho que está sendo um ano difícil para nós, a gente queria entregar outros resultados, buscar outros objetivos, agora é falar menos e trabalhar mais, isso faz diferença, faz falta, não só no São Paulo, mas em todos os clubes - disse.

O clássico foi marcado por desfalques de ambos os lados. No Corinthians, Dorival Júnior não pôde contar com Hugo Souza, Maycon e Raniele, que não foram relacionados por problemas médicos. Memphis, desgastado pela Data Fifa em que defendeu a Holanda, iniciou o jogo entre os reservas.

No lado do Tricolor, a situação foi ainda mais crítica. Crespo teve 12 desfalques: Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendell, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva. Agora, o time corre o risco de ficar sem Rafael Tolói também.

Rafael está sofrendo com uma série de problemas no DM do São Paulo (Foto: Arthur Mathias/Mochila Press/Gazeta Press)

Hernán Crespo também falou sobre DM

Em coletiva de imprensa, o treinador Hernán Crespo também falou sobre o impacto do departamento médico do São Paulo. De acordo com o técnico, não se trata de "azar".

- Nada é azar. Na última semana, a gente tinha 13 jogadores no campo pra escolher pra esse jogo. Depois tive que esperar por 3/4 meninos do Sub-20, depois da final, para os trabalhos na segunda e na terça. Fiquei esperando o voo de Ferraresi, Bobadilla e Tapia. Tenho só que parabenizar quem foi a campo, fizeram o melhor. Ninguém gosta de perder o clássico, mas a gente tem que olhar pra frente - destacou.