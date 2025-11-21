menu hamburguer
São Paulo perde volante para duelo contra o Juventude

Hernán Crespo terá um novo problema para escalar o São Paulo no final de semana

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 21/11/2025
09:55
Hernán Crespo São Paulo
imagem cameraHernán Crespo, técnico do São Paulo (Foto: Esdras Martins/Mochila Press/Gazeta Press)
A lista de desfalques do São Paulo parece não ter fim. Para o duelo contra o Juventude, marcado para o próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o time comandado por Hernán Crespo não poderá contar com o volante Alisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20), e cumprirá suspensão automática.

O jogador tricolor foi advertido pelo árbitro Anderson Daronco no início do segundo tempo, aos 5minutos do clássico disputado na Neo Química Arena e que terminou com vitória dos donos da casa por 3 a 1, pela 34ª rodada. No lance, o são-paulino cometeu falta em Martínez.

Sem poder contar com Alisson no final de semana, o treinador deve promover o retorno de Bobadilla ao time titular. O paraguaio ficou no banco de reservas no Majestosos após retornar dos amistosos da seleção nesta Data Fifa.

O Tricolor tem uma longa lista de desfalques para esta rodada, já que o departamento médico do clube está lotado. Até o momento, são 13 lesionados, mas a lista pode aumentar, pois Rafael Tolói deixou a partida com dores na coxa e será avaliado.

(Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)
