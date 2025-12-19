Conteúdo Especial

Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam animados para os feriados de Natal e Ano Novo, com bons motivos para comemorar e muita esperança no futuro que se aproxima. Mesmo que 2025 tenha sido um ano de dificuldades, com saúde e fé renovada estaremos prontos para os desafios de 2026. No último final de semana, 13 e 14 de dezembro, vivemos as últimas emoções do BRB Stock Car Pro Series 2025 no Autódromo Municipal José Carlos Pace, em Interlagos, com a 12ª e última etapa, que definiu Felipe Fraga como o grande campeão do ano. Parabéns, garoto, e para todos os membros da equipe Eurofarma, comandada pelo Meinha.

Como vocês viram na coluna passada, tive a felicidade de defender as cores do Mercado Livre no meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06, da A. Mattheis Motorsport. Mas o acidente que sofri na corrida Sprint, no sábado, danificou o carro de tal maneira que não foi possível correr no domingo. Mesmo assim, foi ótimo receber o pessoal da empresa e sentir todo o entusiasmo e os valores que nos unem.

Interlagos estava daquele jeito que todo mundo conhece, ou seja, na base do sol e chuva. Nossa prova de 30 minutos (mais uma volta) foi disputada na chuva e as coisas caminhavam bem até que virou quase tempestade. Isso fez com que a entrada dos boxes, por causa do excesso de água, virasse um sabão.

Acidente na pista escorregadia em Interlagos

Eu vinha no complemento da volta 9, já indo em direção aos boxes para fazer a parada obrigatória. De repente, o carro perdeu toda a aderência e só tive tempo de tirar as mãos do volante e esperar a pancada na barreira de pneus. Num tempinho de poucos segundos, batemos o Daniel Serra, eu e o Marcos Regadas. Foi quando a direção de prova interrompeu a prova com bandeira vermelha.

O valente time da A. Mattheis começou a trabalhar imediatamente no carro, mas logo ficou claro que não seria possível repará-lo para o domingo. Mas ainda bem que o problema só foi no carro. Pela dinâmica do acidente e pela força da pancada, era para eu ter me machucado um pouco. Graças a Deus, isso não aconteceu porque o carro da Stock é bem seguro.

Dudes Castroneves campeão!

Por outro lado, o sábado foi um dia muito feliz para a família Castroneves. O Dudes, meu sobrinho de 17 anos, conquistou o título de campeão do Paulista Light de Kart na categoria Sprinter. E ganhou de um jeito espetacular, pois a vitória do título foi conquistada por ele depois de ter largado em 22º e último lugar, pois na corrida anterior, nem largou porque queimou a vela do motor. Assim que terminou o Qualifying no autódromo, corri para o kartódromo e pude ver da arquibancada, com toda minha família, essa vitória maravilhosa.

Dudes Castroneves conquistou o Paulista Light de Kart em Interlagos (Foto: Castroneves Racing)

No cômputo geral do campeonato, Dudes venceu quatro etapas dentre as 10 disputadas, além de outras cinco posições no pódio. Foi uma felicidade muito grande e não poderia encerrar minha coluna sem dividir com todos esse momento tão especial. Para 2026, é provável que ele passe a se dedicar aos carros de turismo, principalmente porque gostou muito da NASCAR Brasil, na qual participou de duas etapas neste ano. Vamos ver o que vai acontecer e vou contar por aqui as novidades.

Quero deixar a todos o meu mais sincero agradecimento pela atenção de todos à minha coluna e desejo Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. Excepcionalmente na próxima sexta-feira, 26 de dezembro, não teremos a coluna. Mas será uma coluna só de ausência, pois na outra sexta, 2 de janeiro, já estarei aqui contando as novidades para 2026.

Abraço a todos e até lá!

