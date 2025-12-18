Após o empate morno em 0 a 0 entre Corinthians e Vasco da Gama, na quarta-feira (17), o torcedor ficou com a sensação que as duas equipes chegaram meio sem querer na disputa. Isso porque os dois fizeram grandes jogos nas semifinais, mas não repetiram o nível na primeira final. E agora ficou tudo para o Maracanã, onde o Vasco é favorito ao título da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

E essa não é uma afirmação das vozes da minha cabeça! As casas de apostas, em seu afã de precificar probabilidades e projetar favoritos, concordam que o Cruzmaltino assumiu o protagonismo para o jogo final. Em todas elas, o Vasco aparece como favorito para vencer. E isso passa muito pelo fator local, mas principalmente pela performance do time no jogo de Itaquera.

Faltou força ao trio GYM

Eu sei que grande parte da torcida do Corinthians não gosta do trabalho de Dorival Júnior. Não se sentem identificados com o treinador e seu estilo. Só que o torcedor precisa entender que talvez ele consiga aquilo que os outros grandes de São Paulo não conseguiram em 2025: um título importante.

continua após a publicidade

Graças ao bom trabalho coletivo sem a bola do Vasco, o Corinthians não achou os espaços que gosta. E mesmo com mais posse de bola (59% x 41%), o Timão não conseguiu infiltrações importantes e pouco fez contra o gol de Léo Jardim. Faltou força ao trio Garro, Yuri Alberto e Memphis. Claro, teve lance bizarro do Yuri, teve gol anulado, teve vontade. Mas o coletivo não achou as respostas para superar a proposta defensiva vascaína. Vai precisar mais do que as 8 finalizações e os 0.52xG (gols esperados) na volta para ser campeão.

O Dinizismo respira

Se existe um técnico no estilo "ame-o ou deixe-o" no futebol brasileiro, esse cara se chama Fernando Diniz. Ele é unanimidade entre os seus colegas treinadores como o cara mais difícil a ser enfrentado. Já muitos jogadores que trabalharam com ele, não concordam com isso. As torcidas por onde passou também se dividem na opinião. Mas algo é inegável: Fernando Diniz sabe montar um time competitivo.

continua após a publicidade

Fernando Diniz em Fluminense x Vasco pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Quando um time treinado por Diniz encaixa, é realmente bonito assistir. Movimentação, criação de linhas de passe, toques rápidos e verticais, construção coletiva fluída. São coisas que esse Vasco de 2025 não consegue repetir sempre, mas quando o faz, se torna forte.

Mas talvez o grande destaque da primeira final do time carioca foi o trabalho sem a bola: Diniz mudou sua linha defensiva, o time manteve as vigilâncias atentas quase o jogo inteiro, o trabalho de duas linhas defensivas sempre bem estruturadas e controle dos corredores centrais. Fernando Diniz anulou muito bem as forças ofensivas do Corinthians e agora o Vasco é favorito ao título da Copa do Brasil. Quem diria?

Pitaco do Guffo: leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️O que está acontecendo com o Real Madrid?

➡️Minha seleção do Brasileirão

➡️Grupo do Brasil na Copa é excelente



