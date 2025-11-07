O fim da 32ª rodada do Brasileirão teve grande impacto nas chances de Palmeiras e Flamengo de levarem título nacional. Isso porque enquanto o Alviverde derrotou o Santos no Allianz Parque, o Rubro-Negro tropeçou em empate com o São Paulo. Com isso, o time paulista abriu quatro pontos de vantagem nesta reta final.

Dessa forma, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça deu um salto de 56,4% para 74,8%. Já as chances da equipe de Filipe Luís cairam de 41% para 21,7%.

Os dados também apontam para uma pontuação mágica para o título. O time que alcançar 77 pontos terá cerca de 63% de chance de conquistar o Brasileirão. Para isso, o Palmeiras, que tem 68, precisa de mais 9, enquanto o Flamengo, que tem 65, precisa de 12. Restam 24 pontos em disputa nas oito rodadas finais do campeonato.

Samuel Lino por pouco não deu a vitória ao Flamengo contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Tabelas e retrospectos de Palmeiras e Flamengo

Abaixo, veja os oito jogos derradeiros dos candidatos ao título no Brasileirão, assim como os retrospectos recentes contra cada um dos adversários.

Tabela do Flamengo

x Santos (mandante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas

- 10/11: Início da Data Fifa -

x Sport (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

- 18/11: Fim da Data Fifa -

x Fluminense (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas

x Bragantino (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 29/11: Final da Libertadores -

x Atlético-MG (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates

Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Mirassol (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Tabela do Palmeiras

x Mirassol (visitante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 10/11: Início da Data Fifa -

x Santos (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 18/11: Fim da Data Fifa -

x Atlético-MG (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates

x Fluminense (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 29/11: Final da Libertadores -

x Grêmio (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

x Vitória (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota