Resultados do Brasileirão mexem com as chances de título de Palmeiras e Flamengo
Paulistas venceram clássico, enquanto cariocas tropeçaram fora de casa
O fim da 32ª rodada do Brasileirão teve grande impacto nas chances de Palmeiras e Flamengo de levarem título nacional. Isso porque enquanto o Alviverde derrotou o Santos no Allianz Parque, o Rubro-Negro tropeçou em empate com o São Paulo. Com isso, o time paulista abriu quatro pontos de vantagem nesta reta final.
Dessa forma, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça deu um salto de 56,4% para 74,8%. Já as chances da equipe de Filipe Luís cairam de 41% para 21,7%.
Os dados também apontam para uma pontuação mágica para o título. O time que alcançar 77 pontos terá cerca de 63% de chance de conquistar o Brasileirão. Para isso, o Palmeiras, que tem 68, precisa de mais 9, enquanto o Flamengo, que tem 65, precisa de 12. Restam 24 pontos em disputa nas oito rodadas finais do campeonato.
Tabelas e retrospectos de Palmeiras e Flamengo
Abaixo, veja os oito jogos derradeiros dos candidatos ao título no Brasileirão, assim como os retrospectos recentes contra cada um dos adversários.
Tabela do Flamengo
x Santos (mandante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas
- 10/11: Início da Data Fifa -
x Sport (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
- 18/11: Fim da Data Fifa -
x Fluminense (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas
x Bragantino (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 29/11: Final da Libertadores -
x Atlético-MG (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates
Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Mirassol (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou
Tabela do Palmeiras
x Mirassol (visitante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 10/11: Início da Data Fifa -
x Santos (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 18/11: Fim da Data Fifa -
x Atlético-MG (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates
x Fluminense (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 29/11: Final da Libertadores -
x Grêmio (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
x Vitória (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
