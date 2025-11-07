Abel Ferreira não escondeu a irritação ao falar sobre os desfalques que o Palmeiras terá diante do Santos, na Vila Belmiro, durante a Data Fifa. Até o momento, Vitor Roque e Flaco López foram chamados para defender Brasil e Argentina, respectivamente.

O clube paulista, no entanto, pode perder outros cinco nomes no período. O capitão Gusatvo Gómez e peça-chave na seleção do Paraguai e será convocado, enquanto o atacante Ramón Sosa luta por uma vaga no ataque.

O lateral-esquerdo Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres estão na rotação promovida por Marcelo Bielsa na seleção uruguaia e podem ser convocados para a Data Fifa, marcada entre os dias 10 e 18 de novembro. O Verdão, por sua vez, entra em campo no dia 15 contra o Santos.

- Estamos a discutir títulos e estamos a perder jogadores para fazer amistosos. Há muita coisa a fazer, a mudar, decisões difíceis que têm ser feitas porque isso não pode acontecer, não existe em lugar nenhum do mundo. Será que temos que ajustar o calendário de acordo com o calendário europeu? Não sei... - disse o treinador.

- Temos que jogar com aquilo que está a passar, mas deveria ser algo de uma reflexão profunda e às vezes é até vergonhoso quando perguntam o que está a acontecer e estamos a perder jogadores pra amistosos - completou.

A ausência dos jogadores impacta diretamente na corrida do Palmeiras pelo décimo terceiro título brasileiro. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira soma 68 pontos, três à frente do Flamengo, com sete rodadas restantes de competição.

Abel Ferreira durante vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0 (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) <br><br>Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar

Antes de voltar a enfrentar o Santos, o Palmeiras viaja ao interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.