Atitude da torcida do Palmeiras em vitória contra o Santos viraliza

A torcida do Palmeiras provocou o Santos com cânticos sobre rebaixamento durante o clássico disputado na quinta-feira (6), no Allianz Parque. O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória alviverde por 2 a 0, resultado que isolou o Palmeiras na liderança e manteve o Peixe na zona de rebaixamento.

Após o segundo gol do Palmeiras, marcado por Vitor Roque em finalização por cobertura sobre o goleiro Gabriel Brazão, os torcedores presentes no estádio entoaram: "Arerê, o Santos vai jogar a Série B".

Próximos jogos do Santos:

✈️Flamengo- FORA

🏠Palmeiras - CASA

🏠Mirassol- CASA

✈️Internacional - FORA

🏠Sport - CASA

✈️Juventude - FORA

🏠Cruzeiro - CASA

Santos e Palmeiras em situações opostas

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 68 pontos e abriu três de vantagem sobre o Flamengo, que soma 65. O Santos permanece na 17ª posição, com 33 pontos, ocupando o primeiro lugar dentro da zona de rebaixamento.

A situação do clube santista é particularmente delicada porque, apesar de estar apenas um ponto atrás do Vitória e ter um jogo a menos, a partida pendente será justamente contra o próprio Palmeiras, atual líder do campeonato.

O Santos tenta evitar seu segundo rebaixamento para a Série B, após ter caído pela primeira vez em sua história em 2023. O calendário do clube para as próximas rodadas apresenta desafios significativos, começando por confrontos consecutivos contra os dois primeiros colocados do Brasileirão.

O próximo compromisso do Peixe será no domingo (9), às 18h30, contra o Flamengo no Maracanã. Em seguida, o clube receberá o Palmeiras na Vila Belmiro no dia 15, às 21h. Depois, enfrentará o Mirassol em casa no dia 19, às 21h30, todos os horários de Brasília e válidos pelo Campeonato Brasileiro.