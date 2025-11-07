menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude da torcida do Palmeiras em vitória contra o Santos viraliza

Palmeiras vence clássico e se isola na liderança

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
09:06
Gol-de-Vitor-Roque-na-partida-entre-Palmeiras-x-Santos.
imagem cameraGol de Vitor Roque na partida entre Palmeiras x Santos (Foto: WASHINGTON PARDAL/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida do Palmeiras provocou o Santos com cânticos sobre rebaixamento durante o clássico disputado na quinta-feira (6), no Allianz Parque. O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória alviverde por 2 a 0, resultado que isolou o Palmeiras na liderança e manteve o Peixe na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Após o segundo gol do Palmeiras, marcado por Vitor Roque em finalização por cobertura sobre o goleiro Gabriel Brazão, os torcedores presentes no estádio entoaram: "Arerê, o Santos vai jogar a Série B".

➡️ Série B: IA crava quem conquista acesso ao Brasileirão

Próximos jogos do Santos:

✈️Flamengo- FORA
🏠Palmeiras - CASA
🏠Mirassol- CASA
✈️Internacional - FORA
🏠Sport - CASA
✈️Juventude - FORA
🏠Cruzeiro - CASA

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos e Palmeiras em situações opostas

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 68 pontos e abriu três de vantagem sobre o Flamengo, que soma 65. O Santos permanece na 17ª posição, com 33 pontos, ocupando o primeiro lugar dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

A situação do clube santista é particularmente delicada porque, apesar de estar apenas um ponto atrás do Vitória e ter um jogo a menos, a partida pendente será justamente contra o próprio Palmeiras, atual líder do campeonato.

O Santos tenta evitar seu segundo rebaixamento para a Série B, após ter caído pela primeira vez em sua história em 2023. O calendário do clube para as próximas rodadas apresenta desafios significativos, começando por confrontos consecutivos contra os dois primeiros colocados do Brasileirão.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do Peixe será no domingo (9), às 18h30, contra o Flamengo no Maracanã. Em seguida, o clube receberá o Palmeiras na Vila Belmiro no dia 15, às 21h. Depois, enfrentará o Mirassol em casa no dia 19, às 21h30, todos os horários de Brasília e válidos pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras venceu o Santos no Allianz com dois gols de Vitor Roque (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)
O Palmeiras venceu o Santos no Allianz com dois gols de Vitor Roque (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias