Colunas

Pitaco do Guffo: Falta só o centroavante para o Hexa

Camisa 9 pode fazer a diferença para o Brasil

Estêvão comemora com jogadores do Brasil gol sobre Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)
imagem cameraSeleção comemora gol diante de Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)
Gustavo Fogaça
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/11/2025
12:09
  • Matéria
  Matéria

Após a vitória da Seleção contra Senegal por 2x0 em amistoso na Data Fifa no sábado 15/11, confesso que fiquei muito entusiasmado com o desempenho do time canarinho. Tudo bem que era um amistoso, e tudo bem que era Senegal (time forte, mas não é a Espanha né?). Mas o Brasil de Ancelotti mostrou importantes evoluções coletivas e me fez pensar o seguinte: falta só o centroavante para o Hexa.

E mesmo sendo um amistoso, o time de Sarr, Mane e Ndiaye (que na primeira jogada já humilhou a defesa brasileira), não tirou o pé do acelerador no primeiro tempo. Querendo ter a posse e dominar as ações da partida, a seleção africana "jogou à vera", forçando que o time de Ancelotti também jogasse sério.

Já temos titulares incontestáveis

Todo time forte e competitivo precisa ter uma espinha dorsal de confiança, que sabe jogar junto e que não precisa se preocupar se será titular ou não. Todo o resto do elenco sabe que aqueles jogadores chamados "fundamentais" estarão em campo, mesmo que não desempenhem um bom futebol. Por isso, eu entendo que tanto o treinador como o grupo, sabem que Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Rodrygo e Vinícius Júnior são titulares incontestáveis.

Será a partir deles que Ancelotti montará seu onze para a Copa e o resto do elenco para substituições e mudanças estratégicas. A calma, qualidade mental e dominância de campo que Marquinhos e Casemiro entregam, é algo que não nasce do nada. São anos levando seus times à grandes jogos e disputando títulos importantes. É muita hierarquia que não se pode dar o luxo de dispensar em uma Copa do Mundo.

O entendimento de Bruno Guimarães com o resto do time impressiona. Ele é a válvula que faz o time jogar, o homem que sempre cria linhas de passe, que pisa na área, que entende o jogo antes de todo mundo. O que era Falcão em 82, Zinho em 94 e Gilberto Silva em 02. O craque sem deslumbre, sem firula. Mas indispensável pra mecânica de jogo.

O Mister conhece eles perfeitamente

Se tem alguém no mundo que sabe conjugar Rodrygo e Vini Júnior em uma mesma frase, essa pessoa se chama Carlo Ancelotti. Foi ele que recebeu ambos no Madrid e foi alternando os dois em campo até entender como eles podiam criar uma conexão inquebrantável.

Matheus Cunha, atacante do Brasil
Centroavante Matheus Cunha celebra gol do Brasil diante de Senegal (Foto: Evaristo Sá / AFP)

Matheus Cunha e João Pedro são dois excelentes jogadores, de muita mobilidade e inteligência. Jogam e fazem o time jogar. Só têm um pequeno problema: eles não são o centroavante goleador que a Seleção precisa. Precisamos um nove que saiba colocar a bola pra dentro, que seja fominha e que queira todas as bolas pra ele, alguém que traga a herança de Vavá, Reinaldo, Careca, Bebeto, Romário, Ronaldo e Adriano. Alguém que tenha o fazer gols como ofício.

Contra a Tunísia nesta terça-feira será outro jogo, é uma seleção com menos técnica e que se defende muito bem. O Brasil não terá os mesmos espaços e as dificuldades estarão lá. O típico jogo para um camisa nove resolver. Ah, falta só o centroavante para o Hexa!

