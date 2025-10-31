Pitaco do Guffo: A Libertadores é brasileira
Flamengo e Palmeiras vão decidir a competição sul-americana
Após a vitória histórica por 4x0 contra a LDU, o Palmeiras garantiu vaga para disputar a final da Libertadores contra o Flamengo. Sem dúvidas, a final que todo mundo esperava desde o começo da competição. Apesar do enorme esforço de argentinos e equatorianos, a Libertadores é brasileira.
ANÁLISE: Abel cumpre promessa e garante noite mágica em classificação do Palmeiras
Palmeiras tem noite mágica, Veiga decisivo e avança à final da Libertadores
Abel chora, revela propostas e mantém mistério sobre renovação com o Palmeiras
Chegou a ser comovente o esforço que o Racing fez para tentar superar o Flamengo, fazendo dois jogos altamente competitivos. Também foi surpreendente a vitória da LDU no Equador, e a vantagem criada para o jogo em São Paulo na volta. Mas bastou começar a partida no Allianz, que já dava pra ver o que aconteceria com o time de Tiago Nunes.
➡️Pitaco do Guffo: leia todas as colunas
Sempre no comando
Uma coisa que eu admiro muito neste Flamengo, é a capacidade de ser protagonista. Mesmo com a vantagem do empate, jogando em um dos estádios mais difíceis da América do Sul - e contra uma equipe muito bem treinada - o Flamengo pegou a bola para si, dominou a posse e ditou a hierarquia da partida. Caso o Racing quisesse ganhar, teria que fazer um esforço acima do normal.
Claro que a expulsão do Plata mudou o cenário da partida no segundo tempo, mas aí o protagonismo com a bola deu lugar a uma enorme organização defensiva e uma maturidade mental para suportar a pressão argentina. E claro, o grande jogo que fez o goleiro Rossi, com grandes defesas, foi preponderante na classificação. Filipe Luís chegou à sua primeira final de Libertadores e se afirma como a maior revelação como treinador do futebol brasileiro.
Mentalmente muito forte
No dia em que Abel Ferreira cumpriu 5 anos como treinador do Palmeiras, seu time mostrou toda sua capacidade mental para realizar a maior virada em uma semifinal da história da Libertadores. Futebol, meus amigos, é um esporte que se joga com a cabeça. E esse Palmeiras já nos provou mais de uma vez que isso é verdade.
Destaque para a excelente partida de Allan e para a entrada providencial de Veiga. O Palmeiras mostrou que tem elenco e com uma capacidade enorme de confirmar a expectativa que se cria ao seu redor. Claro, dando o desconto que a LDU abdicou de jogar com a bola, em nenhum momento o Verdão esmoreceu.
A Libertadores é brasileira inquestionavelmente. E teremos, pela primeira vez na história, um brasileiro tetra campeão da América. Que seja uma final inesquecível entre duas grandes equipes e seus incríveis treinadores.
