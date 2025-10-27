As imagens do atacante brasileiro Vinicius Júnior reclamando com seu treinador ao ser substituído no El Clásico (e depois a discussão com Yamal no final do jogo) rodaram o mundo e despertaram uma onda de críticas de jornalistas, analistas e torcedores ao atleta. Na ausência de grandes ídolos no futebol brasileiro, o trono clama por Vini. E ele quer se sentar lá. Precisamos falar sobre Vinícius Júnior.

continua após a publicidade

O Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1 em uma partida que poderia ter terminado com qualquer placar, que seria justo. Apesar que na última meia hora de partida foi o Barça que deu as cartas, a entrada de Rodrygo associando-se com Mbappé sempre levava muito perigo ao gol de Szczescny. Ou seja, a alteração de Xabi Alonso, que trocou Vini por Rodrygo, funcionou.

A Vini, nada se permite

Desde que Vinicius Júnior colocou os 10 dedos na ferida social que é o racismo no futebol, ele tem que lidar com uma margem de tolerância muito curta para qualquer coisa que faça (ou deixe de fazer) em campo. Já perceberam como qualquer erro, reclamação, dancinha, gesto ou comemoração que ele faça tem uma chuva de críticas no estilo "deveria focar no futebol", ou "quem ele pensa que é"?

continua após a publicidade

Além de ser o cara que colocou a cara a tapa para enfrentar esse crime horrendo, Vini tem uma característica física que na paleta racista do mundo da bola termina sendo um handicap contrário: ele é negro retinto com todos os traços da sua etnia muito claros em sua fisionomia. Se fosse mais "clarinho", como Neymar ou Romário, a tolerância com suas ações seria muito maior. E a defesa de Vini como ídolo por parte de nós da imprensa, mais efusiva. A Vini nada se permite por ser um negro muito negro que luta contra o racismo ostensivamente. Ele não pode errar.

Esqueceram da Virgínia

Nenhum analista colocou na balança o fato de que Vini jogava o clássico sob os olhares atentos da sua nova namorada, a influencer Virgínia, famosa por suas danças no TikTok e cosméticos de qualidade duvidosa. O romance entre os dois tomou conta das redes sociais de Brasil e Espanha nos últimos dias, e justo nesse final de semana era a reconciliação do casal. Provavelmente, Vini queria ficar até o final e fazer um gol para sua amada. Não conseguiu, pois foi substituído. Quem garante que isso não afetou seu anímico?

continua após a publicidade

Virginia Fonseca, nova namorada de Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Até isso não se permite a Vini. Ídolos negros do nosso futebol em seu auge, como Pelé, Romário ou Ronaldo, viveram romances que viraram novelas públicas. A audiência espera isso, gosta e torce junto. É importante dizer que, durante os conflitos com Virgínia, percebeu-se um Vini perdido entre muitos casos fugazes com diferentes mulheres, o que fez o marketing do Real Madrid intervir, fazendo que ele publicasse um pedido de desculpas a Virgínia e cortasse publicamente relações com as outras interessadas. O agora "renovado" Vinícius Júnior está pronto para amar. E jogar bola. E talvez criar a novela romântica que o Brasil precisa para o Hexa. Xabi Alonso não se importa com isso, ok. Mas nós brasileiros, sim.

Precisamos falar de Vinicius Júnior e de como não permitimos que ele seja o grande ídolo do futebol brasileiro que ele nasceu para ser.

Pitaco do Guffo - leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️Precisamos falar sobre De Arrascaeta

➡️A chave para encaixar Neymar na Seleção

➡️Quais os favoritos para vencer a Champions?