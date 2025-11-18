Campeão do mundo pela Seleção Brasileira dispara contra Vini Jr: 'Não joga nada'
Ex-jogador avaliou o momento do atacante do Real Madrid
O ex-jogador e comentarista Vampeta detonou o desempenho do craque Vini Jr com a camisa da Seleção Brasileira. Segundo o campeão do mundo em 2002, o camisa 7 é considerado o melhor jogador do mundo pelo Real Madrid, mas está muito abaixo quando se apresenta pelo Brasil.
Enquanto analisava o momento da equipe comandada por Carlo Ancelotti, Vampeta não poupou críticas sobre o desempenho do atacante pela Seleção Brasileira. Na visão do ex-jogador, Vini Jr não consegue jogar bem com a amarelinha. Confira abaixo.
- Ainda não jogou nada na Seleção, muito abaixo daquilo que rende no Real Madrid. Tem o treinador (Ancelotti) que foi dele no Real Madrid por muito tempo. Esperamos uma melhora dele. É o atual melhor jogador do mundo, mas na seleção brasileira não joga nada - comentou Vampeta.
Seguindo a preparação para a próxima Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (18), no último amistoso da temporada, contra a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França.
Veja a provável escalação da Seleção Brasileira
Com Wesley na lateral-direita e Éder Militão formando a zaga ao lado de Marquinhos, o Brasil terá pelo menos duas mudanças na escalação para o amistoso com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille. A alteração foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti antes de comandar o último treino, realizado nesta segunda-feira no local da partida.
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.
