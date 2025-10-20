Pitaco do Guffo: Precisamos falar sobre De Arrascaeta
Com 10 anos de Brasil, uruguaio vive sua fase mais artilheira
Há dez anos jogando no Brasil, Giorgian De Arrascaeta é sem dúvidas o uruguaio de maior sucesso de longo prazo no nosso futebol. Vários conterrâneos seus brilharam muito por aqui, mas a marca do meia do Flamengo já é indelével. Em seu ano mais artilheiro da carreira, precisamos falar sobre De Arrascaeta como um dos craques do Brasileirão.
Em sete temporadas no Mengão, Arrasca acumula participação em 144 gols (64 gols + 80 assistências), com uma média de 40% de acerto em finalizações, e 50 gols esperados (xG) e 62 assistências esperadas (xA). Ou seja, mesmo que não acerte a maioria das suas finalizações, marcou mais gols e deu mais assistências do que o esperado. Fora de série.
Pela esquerda está a eficiência
Todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, utilizaram o uruguaio em todas as posições e funções do meio campo, ofensivamente falando. E algo que todos chegam a uma conclusão é que quando ele tem maior liberdade de movimentação em campo, consegue se associar e criar mais do que quando precisa manter um espaço mais fixo.
Atualmente com Filipe Luis, apesar de figurar mais como meia central, Arrascaeta tem sido mais eficiente quando cria pelo lado esquerdo do ataque. Vendo o seu Mapa de Calor e o de Assistências/Passes Chave no Brasileirão 2025, percebe-se como o uruguaio foi mais eficiente quando cai pela esquerda.
Melhor que a média do Brasileirão
Pegando o gráfico Radar da SportsBase, vemos a comparação de Giorgian com a média do campeonato em diferentes parâmetros. A área azul é a média por 90min do uruguaio, e a área vermelha é a média de jogadores do setor no Brasileirão. A média de ações com sucesso dele é a mesma da média do campeonato. Tirando isso, Arrasca destoa bastante.
Média de gols marcados, gols esperados (xG), chances criadas, assistências, assistências esperadas (xA), passes para finalização e inclusive métricas defensivas, como acerto de desarmes e disputas ganhas, Arrascaeta é muito superior que a média do campeonato. O que é realmente impressionante para um atleta de 31 anos que nunca jogou na Europa.
A vitória do Flamengo contra o Palmeiras teve influência direta do meia, e aproximou o rubro negro da disputa do Brasileirão. Mesmo que o Verdão siga líder pelos critérios de desempate. Mas precisamos falar sobre De Arrascaeta na hora de pensar que, além de ser um dos artilheiros do campeonato, ele é o maestro de um Flamengo extremamente competitivo e com sede de título. Caso o Mengão seja campeão, terá a assinatura do talento e competência do uruguaio.
