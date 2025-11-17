Europeus exaltam mudança de Ancelotti em amistoso da Seleção: 'Soberba'
Brasil venceu Senegal por 2 a 0 em partida amistosa em Londres
A atuação do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no último sábado (15), em Londres, repercutiu na imprensa europeia — especialmente pela escolha de Carlo Ancelotti de escalar Éder Militão como lateral-direito. O "As" classificou a partida do defensor do Real Madrid como "soberba" e destacou que a mudança pode abrir novas possibilidades para Seleção e seu clube.
Segundo o jornal espanhol, a Seleção voltou da Data Fifa "com boas sensações" e apresentou um rendimento sólido sob comando de Ancelotti. Entre as observações feitas, a "mais importante" foi justamente o retorno de Militão à lateral, posição que não é habitual, mas que remete aos seus primeiros anos de carreira.
O "As" explica que o setor ainda gera dúvidas, mesmo com Danilo novamente consolidado nas convocações. A utilização de Militão, portanto, amplia as alternativas defensivas para Ancelotti, oferecendo mais solidez desde a primeira linha.
Militão se destacou na vitória da Seleção
De acordo com a análise, o brasileiro foi praticamente "intransponível" pelo lado direito. Embora tenha contribuído pouco na parte ofensiva, mostrou segurança total na defesa. O jornal ressalta que nem Sadio Mané, Ismaila Sarr ou Iliman Ndiaye conseguiram superar o zagueiro nas disputas individuais.
Com as alterações no segundo tempo, Militão voltou ao centro da zaga, encerrando o jogo na sua posição de origem e reforçando as opções táticas à disposição do técnico italiano.
