Colunistas do Lance! avaliam trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti chegou com muita expectativa na Seleção Brasileira, após uma série de passagens frustradas de outros treinadores na Amarelinha. Lúcio de Castro, Eduardo Tironi e Gustavo Guffo, colunistas do Lance!, avaliaram o trabalho do italiano até o momento.

O último amistoso da Seleção Brasileira foi contra Senegal, no sábado (15). Para Eduardo Tironi, a vitória por 2 a 0 melhora a expectativa para a Copa do Mundo, já que o Brasil venceu um bom time e com autoridade.

Gustavo Guffo foi na mesma linha e destacou o primeiro tempo da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Segundo o jornalista, estava faltando "fome" aos jogadores.

— O primeiro tempo me deu uma expectativa com a Seleção que não sentia desde a saída do Tite. Me pareceu um time organizado, com ideias, estratégias, jogada ensaiada. Principalmente, com atitude e fome. Estava faltando isso. Abriu uma nova porta de esperança para a Seleção Brasileira — analisou Guffo, colunista do Lance!.

Para Lúcio de Castro, a boa atuação contra Senegal manda um recado aos adversários do Brasil na Copa do Mundo.

— Acho que consolida um trabalho e acima de tudo, manda um recado aos adversários, que não estavam mais respeitando o Brasil — pontuou o jornalista.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro)

Trabalho de Ancelotti na Seleção até aqui

O trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira já conta com sete jogos, sendo quatro válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e três amistosos. Até o momento, o italiano venceu quatro, perdeu duas e teve um empate.

Para Eduardo Tironi, o trabalho do renomado técnico é positivo e tem dois motivos principais: a retomada de Casemiro como peça importante do time, e a não convocação de Neymar apenas pelo nome.

Além da avaliação positiva, Lúcio de Castro analisou o trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira como necessário.

— O bombeiro necessário e fundamental para tentar minimizar todos os erros de um ciclo de copa do mundo que, pelo conjunto da obra dos dirigentes, é uma lástima, uma vergonha. Acima de tudo, Ancelotti era necessário. Nunca corroborei com o debate falso sobre entressafra de jogadores, crise em talentos. Tem elenco suficiente para ter grande seleção. Faltava treinador e no Brasil não temos no momento. Simples assim — avaliou o colunista do Lance!

Na opinião de Guffo, o trabalho até aqui é muito bom, e isso não o surpreende. O jornalista se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe.

— Eu avalio o trabalho do Ancelotti na Seleção Brasileira como muito bom, criterioso e coerente. Não me surpreende porque a gente conhece o trabalho dele há muitos anos. É top-3 treinadores do mundo no século 21. Acho que para a Seleção é ótimo tê-lo ali. O respeito que ele causa nos adversários, nos próprios jogadores, na imprensa mundial. Ele é o combo completo — avaliou o colunista do Lance!.

Jogadores que poderiam ser convocados

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais perto, e os amistosos contra Senegal e Tunísia são os últimos desta temporada. Com uma lista de 26 jogadores, é impossível que Carlo Ancelotti não deixe alguns nomes de fora da Seleção Brasileira.

Eduardo Tironi, por exemplo, gostaria de ver o zagueiro Alexsandro Ribeiro, do Lille, convocado novamente. O jogador revelado pelo Flamengo teve uma lesão e acabou de fora das últimas convocações.

Lúcio de Castro também faria uma mudança na defesa da Seleção Brasileira de Ancelotti. Para o jornalista, Léo Ortiz, do Flamengo, deveria ser convocado na vaga de Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

Para Guffo, nenhum nome de fora das últimas listas chama atenção, mas sim a falta de um centroavante de ofício. Na opinião do jornalista, Matheus Cunha, que vem fazendo o "9", não é esse jogador.

— Eu sinto falta, não sei dizer quem, de um centroavante goleador. A gente precisa de um cara que bote a bola para dentro. Na hora que o Brasil achar esse jogador, dá para sonhar com o hexa. Matheus Cunha e João Pedro são bons jogadores, mas não são esse centroavante. Não sei se é o Pedro, do Flamengo, ou o Kaio Jorge, do Cruzeiro. Preciso ver um camisa 9 goleador que chame a responsabilidade. Aí, o Brasil entra como um dos favoritos para a Copa do Mundo — opinou Gustavo Guffo sobre a Seleção Brasileira de Ancelotti.

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (18), às 16h (Brasília), para enfrentar a Tunísia. O amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será disputado na Decathlon Arena, em Lille, na França.