Venda do Lyon para Michele Kang interessa ao Botafogo; entenda Glorioso tem contrato vinculante assinado para chegada da GDA Luma

Foi anunciado na última terça-feira (23) o acordo entre Lyon e Ares, para que a empresária Michele Kang assumisse o controle total do clube francês, e isso impacta diretamente o cenário de venda do Botafogo para a GDA. Em fase final de conversas e já com contrato vinculante assinado com a empresa de Gabriel de Alba, o Glorioso vê a movimentação na Europa como um passe interessante.

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Com Michele Kang assumindo definitivamente o Lyon, mais uma etapa foi concluída para que o Botafogo deixe a estrutura da Eagle com a Ares, tendo a Cork Gully como administradora e gerindo a situação da empresa. O Lance! explica os próximos passos.

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Botafogo em processo de revenda

Desde a gestão de John Textor, a SAF do Botafogo vê um débito do Lyon devido a repasse de verba dentro da operação em caixa único. O lado francês contestava, e a Ares, principal credora da Eagle, que assumiu à frente da operação, dificultava. Com Kang no comando do Lyon, a situação clareou para o Alvinegro.

Gabriel de Alba, o nome por trás da GDA Luma e que deve comandar o Botafogo (Foto: Reprodução)

A Cork Gully, desde que foi declarada administradora judicial na operação da Eagle Football, colocou os ativos — Botafogo, Lyon e RWDM Brussels — à venda. Michele Kang se interessou, assim como Gabriel de Alba. A intenção da empresa é, principalmente, se lirar das dívidas bilionárias dos clubes.

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O próximo passo para o Botafogo é a conclusão da compra de 90% das ações da SAF por parte da GDA Luma. Depois disso, a conversa será diretamente com Michele Kang no Lyon, e a empresária sul-coreana vê divergência nos valores cobrados pelo clube carioca, além de apontar que a dívida é mútua.

Com o presidente João Paulo Magalhães Lins no exterior, a diretoria do Botafogo acredita que todo o caso será resolvido na próxima semana. A ideia do clube é contar com aporte da GDA para pagamentos e contratações, além de solução na Fifa para derrubar os seis transfer bans ativos.

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