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De volta à base, Lucas Emanuel comanda virada do Botafogo no Sub-17

De volta da equipe principal, Lucas Emanuel marca dois na vitória do Fogão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 19:50
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De volta ao Sub-17, Lucas Emanuel marcou dois gols e comandou a virada do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Divulgação)
De volta ao Sub-17, Lucas Emanuel marcou dois gols e comandou a virada do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Divulgação)

De volta à equipe Sub-17 após estrear com gol no time profissional do Glorioso, o atacante Lucas Emanuel mostrou por que é tratado como uma das maiores joias de General Severiano. Com atuação brilhante da promessa alvinegra na etapa final, o Botafogo goleou o Juventude por 4 a 1 de virada, na noite de terça-feira (25), no Estádio Nilton Santos, encostando na zona de classificação do Campeonato Brasileiro da categoria.

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De volta ao Sub-17, Lucas Emanuel marcou dois gols e comandou a virada do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Divulgação)
De volta ao Sub-17, Lucas Emanuel marcou dois gols e comandou a virada do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Divulgação)

O triunfo levou o Alvinegro aos 19 pontos na tabela de classificação, aproximando a equipe de vez do G-8 da competição nacional.

Susto no primeiro tempo e virada com "efeito Lucas Emanuel"

Apesar de dominar as ações na etapa inicial, o Botafogo foi surpreendido na reta final da primeira etapa, quando Kauã Negri acertou uma bela cobrança de falta e colocou o Juventude em vantagem.

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Disposto a mudar o cenário, o técnico Douglas Coelho promoveu alterações no intervalo que reordenaram o setor ofensivo alvinegro. Logo aos cinco minutos, Luiz Alberto aproveitou o cruzamento de Pedro Pit para deixar tudo igual. Foi então que começou o show de Lucas Emanuel.

Com leitura de jogo apurada e faro de gol, o centroavante virou o placar ao aproveitar passe de Gustavo Santiago. Pouco depois, em noite inspirada, a joia alvinegra recebeu novamente de Santiago e acertou um chute rasteiro, no canto, sem chances para o goleiro, ampliando a vantagem com o seu segundo gol na partida.

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Sem dar espaço para qualquer reação do clube gaúcho, o Botafogo chegou ao quarto gol aos 18 minutos. Em noite de inspiração coletiva, Pedro Pit cobrou falta lateral com curva, surpreendeu o arqueiro adversário e marcou um golaço para fechar a conta no Nilton Santos.

Com o placar liquidado, a comissão técnica alvinegra promoveu substituições para administrar a vantagem até o apito final, confirmando três pontos fundamentais na briga pela vaga no mata-mata do Brasileirão Sub-17.

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