Botafogo visita o Inter por afirmação na reta final e voos mais altos
Glorioso chega embalado por vitória, enquanto Colorado quer aliviar crise no Z-4
O Botafogo volta a campo neste sábado (24), contra o Internacional, no Beira-Rio, para mais uma decisão na reta final da temporada, valendo o afastamento de vez da zona de rebaixamento e o ingresso na briga por vaga em competição continental no próximo ano. Os momentos distintos dos adversários chamam atenção, apesar da mesma briga na 32ª rodada.
Atualmente, a distância para o Colorado, que abre a zona de rebaixamento da competição em 17º, é de sete pontos (39 contra 32). Um triunfo em Porto Alegre deixará a situação mais tranquila para as últimas seis rodadas, ainda que a tabela seja complicada.
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Por isso, a partida é encarada como uma decisão por ambos os lados. Para o Inter, vencer significa dar oxigênio e motivação para a sequência, principalmente pensando em recuperar o moral do elenco. A crise no Beira-Rio, em período próximo às eleições do clube, tem chacoalhado o dia a dia.
O time comandado por Eduardo Baptista havia mostrado evolução na vitória sobre o Corinthians, em casa, mas cedeu o empate ao Grêmio e perdeu para o Mirassol logo em seguida, ambos na condição de visitante. Desta forma, o duelo ganhou o apelo necessário, e a expectativa é de arquibancadas lotadas para o Colorado voltar a vencer em casa.
Botafogo motivado
Ainda que tenha sido apenas uma vitória sobre o lanterna, o Botafogo celebrou e muito os três pontos conquistados diante da Chapecoense, no último sábado (17), no Nilton Santos. Espantando a má fase, celebrando o gol de Tiquinho Soares e contando com rodada positiva, o Alvinegro reagiu e pretende manter a pegada.
Internamente, a diretoria alvinegra vê que o técnico Tite tem "chacoalhado" o elenco e passado confiança no dia a dia do CT Lonier. Dentro da realidade, o Botafogo entende há um crescimento em relação ao trabalho anterior, sob o comando do interino Rodrigo Bellão, e quer embalar para terminar 2027 com objetivos mais claros.
Vencer o Internacional no Beira-Rio será mais um passo importante no objetivo de permanência na elite, que ficaria encaminhada. Depois disso, o Glorioso irá encarar o Remo (fora), Atlético-MG (casa), Corinthians (fora), São Paulo (casa), Bahia (casa) e fechará a competição diante do Santos na Vila Belmiro.
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Adversários difíceis, cada um com sua briga, mas o Alvinegro se permite sonhar. O atual 9º colocado, São Paulo, soma 42 pontos, com duas vitórias a mais (12 a 10), mas haverá o confronto direto na 37ª rodada. O sonho fica justamente pela posição do Tricolor Paulista, já que há possibilidade de um G-9 no Brasileirão, dependendo de título do Palmeiras na Libertadores, do Atlético-MG na Sul-Americana e de uma final da Copa do Brasil entre Verdão e Galo, com os clubes ocupando as primeiras posições, ou até mesmo do Santos, que é o 8º.
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