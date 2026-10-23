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Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino

Empresa apoia a Seleção Brasileira desde 2001

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 16:47
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Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo
Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo (Foto: Divulgação)

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (23), o Guaraná Antarctica como nova patrocinadora da equipe feminina. O acordo, válido por um ano, dará apoio às equipes profissional e sub-20 das Gloriosas. A marca ficará estampada nas mangas dos uniformes de jogo.

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— É uma parceria que chega para somar e fortalecer ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido no futebol feminino do Botafogo. Contar com uma marca da grandeza e da história do Guaraná Antarctica é importante para ampliarmos as condições de desenvolvimento das nossas equipes, valorizarmos nossas atletas e seguirmos construindo um ambiente cada vez mais sustentável — destacou Marcelo Furtado, Diretor Comercial da SAF Botafogo.

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A marca irá estrear nas camisas do Botafogo na próxima partida da equipe, na estreia do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (28).

— Estou muito feliz com essa parceria e, principalmente, por podermos contar com uma empresa que já tem um histórico importante de apoio e incentivo ao futebol feminino. A modalidade vive um momento importante, com recordes de público, maior visibilidade e oportunidades cada vez maiores. Ter uma marca com essa relevância ao nosso lado é motivo de satisfação e representa um apoio importante para seguirmos fortalecendo as Gloriosa — disse Roberta Batista, Gerente de Futebol Feminino do Botafogo.

Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo
Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo (Foto: Divulgação)

A empresa, agora parceira do Botafogo, é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira desde 2001. Bianca Parrella, diretora de marketing Não Alcóolicos da Ambev, celebrou o acordo.

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— Futebol é uma das maiores expressões da nossa cultura e unir nossa marca ao time feminino do Botafogo, um clube com tanta tradição e foco no futuro da modalidade, nos permite estar ainda mais próximos da torcida, das atletas e das novas gerações. Nosso objetivo vai além do patrocínio: queremos amplificar a visibilidade das Gloriosas, atrair novos públicos e celebrar essa paixão que faz parte da nossa identidade — afirmou.

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