Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tiquinho ou Cabral? Botafogo vê ataque reencontrar caminho das redes após 90 dias

Ídolo do Glorioso decretou vitória sobre a Chape, enquanto camisa 19 vive seca desde maio

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Tiquinho e Arthur Cabral disputam vaga no ataque do Botafogo
Tiquinho e Arthur Cabral disputam vaga no ataque do Botafogo (Fotos: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo volta a campo neste sábado (24), contra o Internacional, fora de casa, para mais um desafio na reta final do Brasileirão em busca de se livrar do rebaixamento e decolar na tabela de classificação. A equipe chega embalada pelo gol de Tiquinho Soares, que decretou a vitória sobre a Chapecoense e encerrou o jejum de gols do setor de ataque, mas com o debate envolvendo a disputa por titularidade em alta: Tiquinho ou Arthur Cabral?

+ Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

Aos nove do primeiro tempo contra a Chape, Tiquinho recebeu cruzamento de Matheus Martins e fez o gol do alívio. O Botafogo não marcava com jogadores do ataque desde 16 de julho, quando superou o Santos com gols de Lucas Emanuel e Kadir.

continua após a publicidade

O técnico Tite deu sinais de que Tiquinho, mesmo longe da forma física ideal, conta com seu prestígio. O camisa nove, contratado no fim da última janela, vinha recebendo minutos para readquirir ritmo de jogo e acabou ganhando a vaga no setor em meio à baixa de outro companheiro.

Titular do time ao longo do ano, Arthur Cabral não conta com o ápice da confiança e vive o pior momento desde que chegou ao Botafogo. O centroavante não marca desde 17 de maio, quando anotou três na vitória sobre o Corinthians, pelo Brasileirão. A fase é ruim, o torcedor vem cobrando e, com Tiquinho mostrando mais, o ídolo caiu nas graças para ser o "homem gol" na reta final da temporada. O camisa nove, quando retornou ao clube, falou sobre a seca do companheiro e deu apoio.

continua após a publicidade

— Arthur Cabral é meu fechamento, pô! (risos) Já o conheço há muito tempo. Quem assiste futebol de verdade sabe o valor do Cabral. Não é um cara que caiu aqui de paraquedas. É um cara renomado no futebol, além de ser meu conterrâneo, é meu amigo. Todo jogador passa por fase ruim, só vi dois que não passaram: Cristiano e Messi. O resto, todos passam. Estou aqui para ajudar meus companheiros, ajudar o Cabral no que for preciso, a gente se ajudar. O intuito maior aqui é ajudar o Botafogo, ninguém joga sozinho. Estou aqui para somar com meus companheiros — disse, em sua apresentação.

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão
Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Aos poucos, Tiquinho Soares vai reencontrando o bom futebol. Ele já havia sido participativo no clássico com o Vasco, tendo um gol — que seria o do empate — anulado, depois entrou bem no empate com o Coritiba e, quando acionado, atendeu ao chamado de Tite e carimbou os três pontos. Já Cabral sequer foi chamado por Tite contra a Chapecoense, vendo Danilo Pereira receber oportunidade.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A tendência é que o atacante siga no time titular do Alvinegro no Beira-Rio, sábado, contra o Internacional, com Matheus Martins e Ziyech como companheiros na parte ofensiva.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Davi de Oliveira Lacerda de costas e camisa vermelha

Botafogo

CBF define arbitragem do duelo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileirão

Há 12 horas
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Brasileira

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Há 14 horas
Mateo Peralta tem pré-contrato com o Botafogo

Botafogo

Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

Há 1 dia
Estádio Nilton Santos

Futebol Nacional

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Há 1 dia
Camisa Atlético-MG

Futebol Nacional

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Há 1 dia
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 2 dias
Mais LANCE!
Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Tite orienta o Botafogo no triunfo sobre a Chapecoense.

Botafogo se aproxima de 'número mágico' e ganha seis dias para trabalhar

Santi Rodríguez com cachecol do Columbus Crew

Auditoria do Botafogo se assusta com operação firmada por Textor na compra de Santi Rodríguez

Tite grita no triunfo do Botafogo sobre a Chapecoense.

Tite destaca domínio do Botafogo e exalta Tiquinho: 'Presença de área impressionante'

Jogador com camisa listrada preto e branco ergue o punho em celebração, boca aberta.

Tiquinho Soares encerra jejum dos atacantes do Botafogo e celebra vitória: 'Estávamos precisando'

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão

Tiquinho decide, e Botafogo vence a Chapecoense no Brasileirão

Tiquinho Soares, Botafogo, celebra em campo contra Chapecoense.

Veja o gol de Tiquinho Soares em Botafogo 1 x 0 Chapecoense

Estádio do Maracanã ao entardecer, arquibancadas iluminadas em vermelho e verde, cidade iluminada ao redor.

Flamengo terá clássico com Botafogo no NBB de portões fechados por causa de Vasco x Boca

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Chapecoense

Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Danilo celebra o gol de empate do Botafogo contra o Coritiba.

Sula, Z-4 ou Libertadores? Veja as chances do Botafogo no Brasileirão

Danilo, do Botafogo, comemora o seu gol contra o Coritiba no Brasileirão

O 'novo Paulinho'? Como Tite pode potencializar Danilo no Botafogo

Tite em ação em Botafogo x Vasco

Botafogo x Chapecoense: Tite joga para evitar pior início da carreira