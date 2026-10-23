Tiquinho ou Cabral? Botafogo vê ataque reencontrar caminho das redes após 90 dias

O Botafogo volta a campo neste sábado (24), contra o Internacional, fora de casa, para mais um desafio na reta final do Brasileirão em busca de se livrar do rebaixamento e decolar na tabela de classificação. A equipe chega embalada pelo gol de Tiquinho Soares, que decretou a vitória sobre a Chapecoense e encerrou o jejum de gols do setor de ataque, mas com o debate envolvendo a disputa por titularidade em alta: Tiquinho ou Arthur Cabral?

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Aos nove do primeiro tempo contra a Chape, Tiquinho recebeu cruzamento de Matheus Martins e fez o gol do alívio. O Botafogo não marcava com jogadores do ataque desde 16 de julho, quando superou o Santos com gols de Lucas Emanuel e Kadir.

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O técnico Tite deu sinais de que Tiquinho, mesmo longe da forma física ideal, conta com seu prestígio. O camisa nove, contratado no fim da última janela, vinha recebendo minutos para readquirir ritmo de jogo e acabou ganhando a vaga no setor em meio à baixa de outro companheiro.

Titular do time ao longo do ano, Arthur Cabral não conta com o ápice da confiança e vive o pior momento desde que chegou ao Botafogo. O centroavante não marca desde 17 de maio, quando anotou três na vitória sobre o Corinthians, pelo Brasileirão. A fase é ruim, o torcedor vem cobrando e, com Tiquinho mostrando mais, o ídolo caiu nas graças para ser o "homem gol" na reta final da temporada. O camisa nove, quando retornou ao clube, falou sobre a seca do companheiro e deu apoio.

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— Arthur Cabral é meu fechamento, pô! (risos) Já o conheço há muito tempo. Quem assiste futebol de verdade sabe o valor do Cabral. Não é um cara que caiu aqui de paraquedas. É um cara renomado no futebol, além de ser meu conterrâneo, é meu amigo. Todo jogador passa por fase ruim, só vi dois que não passaram: Cristiano e Messi. O resto, todos passam. Estou aqui para ajudar meus companheiros, ajudar o Cabral no que for preciso, a gente se ajudar. O intuito maior aqui é ajudar o Botafogo, ninguém joga sozinho. Estou aqui para somar com meus companheiros — disse, em sua apresentação.

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Aos poucos, Tiquinho Soares vai reencontrando o bom futebol. Ele já havia sido participativo no clássico com o Vasco, tendo um gol — que seria o do empate — anulado, depois entrou bem no empate com o Coritiba e, quando acionado, atendeu ao chamado de Tite e carimbou os três pontos. Já Cabral sequer foi chamado por Tite contra a Chapecoense, vendo Danilo Pereira receber oportunidade.

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A tendência é que o atacante siga no time titular do Alvinegro no Beira-Rio, sábado, contra o Internacional, com Matheus Martins e Ziyech como companheiros na parte ofensiva.